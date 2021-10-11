تدريبات تنشيطية لـ منتخب مصر في فندق الإقامة قبل ساعات من لقاء ليبيا

أدى لاعبو مصر تدريبا تنشيطيا بقاعة الاجتماعات بمقر إقامة الفريق بمدينة بنغازي الليبية قبل ساعات من مباراة ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

أعقب المران التنشيطي اجتماع عقده كارلوس كيروش المدير الفني وجهازه المعاون مع اللاعبين تركز حول الجوانب الخططية لمباراة اليوم قبل أن يتناول اللاعبون وجبة الغذاء والخلود إلى الراحة حتى موعد توجههم لملعب المباراة.

ويحل الفراعنة ضيوفا على ليبيا الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة المنتمية للجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السادسة مبتعدا بنقطة عن ليبيا الوصيفة.

وفازت مصر على ليبيا بهدف عمر مرموش يوم الجمعة في لقاء الجولة الثالثة.