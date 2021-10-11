تدريبات تنشيطية لـ منتخب مصر في فندق الإقامة قبل ساعات من لقاء ليبيا

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 13:54

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

أدى لاعبو مصر تدريبا تنشيطيا بقاعة الاجتماعات بمقر إقامة الفريق بمدينة بنغازي الليبية قبل ساعات من مباراة ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

أعقب المران التنشيطي اجتماع عقده كارلوس كيروش المدير الفني وجهازه المعاون مع اللاعبين تركز حول الجوانب الخططية لمباراة اليوم قبل أن يتناول اللاعبون وجبة الغذاء والخلود إلى الراحة حتى موعد توجههم لملعب المباراة.

ويحل الفراعنة ضيوفا على ليبيا الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

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وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة المنتمية للجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السادسة مبتعدا بنقطة عن ليبيا الوصيفة.

وفازت مصر على ليبيا بهدف عمر مرموش يوم الجمعة في لقاء الجولة الثالثة.

منتخب مصر تصفيات كأس العالم
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