ميسي: مارتينيز أحد أفضل الحراس في العالم

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 13:39

كتب : أحمد أباظة

إيميليانو مارتينيز وميسي

أشاد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونجم باريس سان جيرمان بمواطنه وحارس مرمى المنتخب إيميليانو مارتينيز نجم أستون فيلا الإنجليزي، معتبرا إياه واحدا من أفضل الحراس في العالم.

وقال ميسي في تصريحاته لـ"تي إن تي سبورتس" عقب فوز الأرجنتين على أوروجواي بثلاثية نظيفة في تصفيات كأس العالم: "ديبو (إيميليانو) مارتينيز عامل جوهري بالنسبة لنا".

وأضاف "حين يأتون إليه، دائما ما يرد عليهم. مارتينيز أسس نفسه في المرمى وأصبح واحدا من أفضل الحراس في العالم".

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وهذه ليست الإشادة الأولى من ميسي بزميله، رغم أنه لم يقض الكثير من الوقت في قائمة الأرجنتين، حيث نال مشاركته الأولى في يونيو الماضي، وبات الخيار الأول بـ11 مشاركة دولية على رأسها منافسات كوبا أمريكا التي توج بها الفريق.

وقال ميسي عن مارتينيز في يوليو الماضي بعد عبور نصف نهائي كوبا أمريكا على حساب كولومبيا بركلات الترجيح: "لدينا إيمي، وهو ظاهرة. وثقنا به وحققنا الهدف".

وانطلق المنتخب إلى النهائي لمواجهة البرازيل البلد المضيف، محققا الفوز بهدف أنخيل دي ماريا ليضع يده على اللقب الغائب منذ عام 1993.

وظهر مارتينيز مع أرسنال الإنجليزي في موسم 2019-2020 حين لعب 23 مباراة معهم في هذا الموسم، ولكن مع لجوء الجانرز للألماني بيرند لينو كخيار أول، قرر الأرجنتيني الرحيل إلى أستون فيلا، الذي خاض معه جميع مباريات البريميرليج وقدم موسما لافتا.

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