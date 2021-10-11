كورتوا ينفجر ضد فيفا ويويفا: يهتمون فقط بجيوبهم.. متى سنرتاح؟

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 13:01

كتب : FilGoal

كورتوا

هاجم تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا مسؤولي الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، "فيفا" و"يويفا" على الترتيب، بشأن كثرة المباريات التي يخوضها اللاعبون.

وقال كورتوا عبر شبكة سكاي سبورتس:"لعبنا فقط مباراة إيطاليا لأنها تعني مالا إضافيا ليويفا. انظر كيف تبدل تشكيل الفريقين. لو وصل المنتخبان للنهائي كان لاعبون آخرون خاضوا المباراة. هذا يعكس كم المباريات التي لعبناها".

وحمى كورتوا (29 عاما) عرين بلجيكا في نهائيات دوري الأمم الأوروبية والتي احتلت فيها بلجيكا المركز الرابع بعد الخسارة ضد فرنسا في نصف النهائي والسقوط أمام إيطاليا في لقاء تحديد المركز الثالث.

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وواصل لاعب ريال مدريد "يويفا دشن بطولة جديدة هي دوري المؤتمر. الأمر ذاته كل مرة، قد يزعجك أن فرقا أخرى تريد إنشاء دوري السوبر، لكنهم لا يهتمون باللاعبين. بل بجيوبهم، المال".

وأضاف "الآن تسمعون عن إجراء كأس العالم وبطولة أوروبا كل عامين. متى سنرتاح؟ أبدا. لسنا آلات! هناك الكثير من المباريات وقليل من الراحة ولا يهتم أحد بنا. ولذلك تجد في النهاية أفضل اللاعبين يتعرضون لإصابات عديدة".

واستمر "العام المقبل هناك كأس العالم في نوفمبر، علينا أن نلعب لنهاية يونيو مرة أخرى. سنصاب! لم يعد أحد يهتم باللاعبين".

كثرة المباريات التي يخوضها لاعبو كرة القدم الآن خلفت نقدا واسعا من قبل العديد من المدربين ومنهم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

وهاجم كلوب فكرة إقامة كأس العالم كل عامين قائلا إن الأمر يتعلق "بالمال"، ودافع عن اللاعبين مشيرا إلى حاجتهم لمزيد من الراحة.

وطرح فيفا فكرة إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة لكن يويفا عارض الأمر.

كورتوا
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