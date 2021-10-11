مدرب ليبيا يستبعد مدافعه من مواجهة مصر

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 12:46

كتب : FilGoal

مصر وليبيا

قرر الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني لمنتخب ليبيا استبعاد أحمد التربي مدافع الفريق من المشاركة في لقاء منتخب مصر يوم الإثنين بسبب الإصابة، حسب تقارير ليبية.

ويحل المنتخب المصري ضيفا على نظيره الليبي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

وذكرت جريدة ليبيا المستقبل أن كليمنتي رفض توسلات مدافعه أحمد التربي، للمشاركة أمام منتخب مصر خوفا من تفاقم إصابة اللاعب، الذي تعرض لكسر في أنفه بمباراة الجمعة بين الفريقين.

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أصيب المدافع الليبي خلال المباراة وخضع للعلاج وشارك من جديد قبل أن يوقف الحكم المباراة ويأمره بالخروج للعلاج من جديد بسبب إسالة الدماء من أنفه.

وحاول التربي إقناع مدربه بقدرته على اللعب مرتديا قناعا طبيا واقيا على وجهه، لكن كليمنتي رفض بعد الرجوع إلى طبيب المنتخب والذي أبدى تخوفه من تعرض التربي لإصابة مضاعفة خاصة في الكرات المشتركة، حسب التقرير.

منتخب مصر يدخل اللقاء في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، مقابل 6 نقاط للمنتخب الليبي.

مصر ليبيا أحمد التربي
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