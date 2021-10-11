لماذا احتسب الحكم هدف مبابي ضد إسبانيا

جدل كبير شهده نهائي دوري الأمم الأوروبية مساء الأحد في لقاء مثير بين فرنسا وإسبانيا حسمته الأولى بهدف جدلي لتقتنص اللقب في ملعب سان سيرو بميلانو الإيطالية.

فبعدما تقدمت إسبانيا بقذيفة ميكيل أويارزابال وعادل كريم بنزيمة النتيجة بهدف رائع، أحرز مبابي نجم باريس سان جيرمان هدف الانتصار في الدقيقة 80.

لكن بطريقة جدلية.

مبابي كان متسللا وانطلق أملا في اللحاق بالكرة إثر تمريرة زميله ثيو هرنانديز، لكن إريك جارسيا مدافع إسبانيا سبقه للكرة ولمسها.

لم يستطع جارسيا السيطرة على الكرة لينقض عليها مبابي ويسجل بسهولة في شباك أوناي سيمون محرزا هدف تتويج فريق الديوك باللقب القاري.

وأثار الهدف جدلا كبيرا وانتقد الإسبان قرار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور الذي انتظر تأكيد الفيديو قبل احتساب الهدف لفرنسا.

وأوضح سيرخيو بوسكيتس قائد إسبانيا، والحائز على جائزة أفضل لاعب في نهائيات البطولة، أن الحكم أخبره أنه احتسب الهدف لأن جارسيا لمس الكرة وبالتالي باتت لعبة جديدة بخلاف تمريرة هرنانديز التي كان مبابي متسللا حينها.

بينما صرح لويس إنريكي مدرب إسبانيا أن هدف مبابي "من تسلل واضح".

من جانبها، عادت صحيفة آس الإسبانية إلى خبيرها التحكيمي إيتورالدي جونزاليس ليفسر قرار تايلور.

وقال جونزاليس مدافعا عن تايلور:"مبابي كان متسللا في البداية، لا شك في ذلك. لكن لو لمس جارسيا الكرة فعلا، فالهدف صحيح".

وأضاف "جارسيا كان على الأرض ولمس الكرة وهذا جعل موقف مبابي صحيحا. الأخير لم يكن متداخلا حين لمس جارسيا الكرة. القاعدة تقول إنه يجب تداخل اللاعب ليحتسب عليه التسلل. جارسيا كان حرا أثناء لمس الكرة".

وأتم "في وقت قيادتي للمباريات (إيتورالدي اعتزل في 2012)، لم تكن الكرة لتحتسب تسللا لأن الأمر يتعلق بمدى تداخل اللاعب المنافس. مبابي لم يكن متداخلا، لم يحاول منع جارسيا من الوصول للكرة".

على الجانب الآخر، اختلف ألفونسو بيريز بورول، الخبير التحكيمي لصحيفة ماركا الإسبانية، مع مواطنه إيتورالدي.

واستنكر احتساب الهدف بالقول:"المدهش أن مسؤولي النقل التلفزيوني لم يرسموا خط التسلل حين كان مبابي متسللا".

وأضاف "مبابي تداخل في اللعبة وكان متسللا. هذا صحيح، حتى لو لمس جارسيا الكرة".

وبذلك اختلف الحكمان، في تقييمهما للهدف، بشأن مبابي مهاجم فرنسا، هل كان متداخلا أثناء محاولة جارسيا إبعاد الكرة؟