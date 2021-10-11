لاوتارو يفسر بكاءه في مباراة أوروجواي

فسر لاوتارو مارتينيز لاعب الأرجنتين لماذا بكى بعد خروجه مستبدلا في مباراة فريقه ضد أوروجواي فجر الإثنين في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر ميلان الأرجنتين

ورغم غيابه بسبب الإصابة عن لقاء باراجواي إلا أن مهاجم إنتر ميلان شارك ضد أوروجواي وسجل الهدف الثالث في فوز بلده بنتيجة 3-صفر.

وبكى لاوتارو (24 عاما) بعد خروجه من الملعب في الدقيقة 65 وفسر ذلك بالقول للصحفيين بعد اللقاء:"من أجل ابنتي وعائلتي".

وواصل "فكرت في عائلتي الموجودة في الملعب، لهذا تأثرت. هذه تضحية، تركت أشياء عديدة. عائلتي دائما كانت معي وسأظل ممتنا لذلك".

وأحرز لاوتارو هدفه الـ15 مع منتخب ألباسيليستي الذي ظل وصيفا في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وأرسل لاوتارو تمريرة حاسمة لرودريجو دي بول الذي سجل الهدف الثاني في المباراة وكان الهدف الأول من نصيب الأسطورة ليونيل ميسي.

وتستضيف الأرجنتين منتخب بيرو فجر الجمعة في الجولة 12 من التصفيات.