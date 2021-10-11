لاوتارو يفسر بكاءه في مباراة أوروجواي
الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 11:38
كتب : FilGoal
فسر لاوتارو مارتينيز لاعب الأرجنتين لماذا بكى بعد خروجه مستبدلا في مباراة فريقه ضد أوروجواي فجر الإثنين في تصفيات كأس العالم قطر 2022.
لاوتارو مارتينيز
النادي : إنتر ميلان
ورغم غيابه بسبب الإصابة عن لقاء باراجواي إلا أن مهاجم إنتر ميلان شارك ضد أوروجواي وسجل الهدف الثالث في فوز بلده بنتيجة 3-صفر.
وبكى لاوتارو (24 عاما) بعد خروجه من الملعب في الدقيقة 65 وفسر ذلك بالقول للصحفيين بعد اللقاء:"من أجل ابنتي وعائلتي".
وواصل "فكرت في عائلتي الموجودة في الملعب، لهذا تأثرت. هذه تضحية، تركت أشياء عديدة. عائلتي دائما كانت معي وسأظل ممتنا لذلك".
وأحرز لاوتارو هدفه الـ15 مع منتخب ألباسيليستي الذي ظل وصيفا في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.
وأرسل لاوتارو تمريرة حاسمة لرودريجو دي بول الذي سجل الهدف الثاني في المباراة وكان الهدف الأول من نصيب الأسطورة ليونيل ميسي.
وتستضيف الأرجنتين منتخب بيرو فجر الجمعة في الجولة 12 من التصفيات.