فينالدوم: لست سعيدا بوضعي في باريس

أوضح جورجينيو فينالدوم لاعب باريس سان جيرمان أنه ليس راضيا عن قلة مشاركاته مع الفريق الفرنسي الذي انضم له مطلع الموسم الجاري قادما من ليفربول.

جورجينيو فينالدوم النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال الهولندي في تصريحات صحفية:"لا يمكنني القول إنني سعيد جدا. أنا في موقف لم أرغب به".

وأضاف "لعبت كثيرا في السنوات الأخيرة، كنت لائقا دوما وقدمت أداء جيدا. هذا شيء مختلف لابد من التأقلم عليه. كنت أتطلع للخطوة المقبلة ثم حدث ذلك. أمر صعب".

واستمر "هذه كرة القدم وعلي أن أتعلم كيف أتعامل مع الأمر. أنا مقاتل. لابد أن أكون إيجابيا وأن أعمل جاهدا لقلب الأمور".

وشارك فينالدوم أساسيا في 6 مباريات فقط مع باريس.

اللاعب البالغ عمره 30 عاما انضم مجانا لباريس بعدما انتهى عقده مع ليفربول.

ويستعد فينالدوم لقيادة هولندا ضد ضيفه فريق جبل طارق اليوم الإثنين في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.