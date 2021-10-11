وليد سليمان يتحدث عن موقفه من إمام عاشور وحزنه من رمضان.. ويختار لاعبا من الزمالك ينضم لـ الأهلي

اختار وليد سليمان جناح الأهلي، أشرف بنشرقي، كلاعب من الزمالك يتمنى وجوده ضمن صفوف فريقه.

وقال سليمان لقناة DMC: "لاعب من الزمالك ينضم للأهلي؟ هناك الكثير من اللاعبين الجيدين في الزمالك، ولكن لو سأختار لاعب واحد سيكون أشرف بنشرقي. لعبت ضده وهو في الوداد وكان جيدا جدا ومن أسباب فوزهم بدوري أبطال إفريقيا".

وشدد "لم أكن أرغب في رحيل أحمد فتحي عن الأهلي لأنه تاريخ كبير في النادي وشارك في كل البطولات. كنت أتمنى اعتزاله في الأهلي لكي (يبروز) تاريخه في مكان جيد".

وأكد "أتمنى التوفيق لـ إمام عاشور لأنه لاعب جيد ولديه مستقبل جيد. عليه التركيز في كرة القدم أكثر والتركيز مع الجمهور أقل لأن لديه مهارات جيدة جدا ومازال صغيرا. لست حزينا منه والأمر انتهى. لم أقبل اعتذاره لأنه لم يعتذر لي لكن الأمر انتهى بالنسبة لي".

وأوضح "في وقت مباراة السوبر وقبلها كان هناك أحداث غير جيدة، وتعدي على النادي الأهلي، ولا أرضى بما يحدث لـ شيكابالا على نفسي لكن لا يجب أن أفعل مثل الجمهور. في مباراة السوبر بالإمارات لو لم يذهب عبد الله جمعة لجمهور الأهلي لما حدث كل شيء".

وتلى مباراة السوبر المصري في الإمارات قبل عامين مشادات كبيرة بين لاعبي الفريقين، وتم عقاب عدد من لاعبي الفريقين بالإيقاف والغرامة بعدها.

وعن رمضان صبحي قال: "ربنا يوفقه. حزنت عندما ذهب إلى بيراميدز. ليس رمضان من يفعل ذلك، ربما خانه التفكير في وقت. هو أدرى بمسؤولياته وحياته لكنني حزنت من رحيله عن الأهلي".

وأتم "الأهلي فعل كل شيء لرمضان والنادي كان يستعد لوضعه في مكانة أخرى. لن يصل لتلك المكانة مع بيراميدز لأن بيراميدز ليس الأهلي. عودة رمضان للأهلي؟ أمر يرجع للمسؤولين، كنت أحب أن يستمر في الأهلي، ولكن أرى أن رصيده انتهى في النادي".

ورحل رمضان عن الأهلي العام الماضي إلى بيراميدز، بعد أن فضل الانتقال إليه من هدرسفيلد الإنجليزي عوضا عن الاستمرار مع الأحمر الذي لعب له عاما ونصف معارا، وتخرج من قطاع ناشئيه.