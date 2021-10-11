التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد ليبيا.. سيناريوهان أمام كيروش

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 10:37

كتب : FilGoal

لاعبو مصر يحتفلون بهدف عمر مرموش ضد ليبيا

من المنتظر أن يجري كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، تغييرا وحيدا، على التشكيل الذي فاز على ليبيا 1-0 في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم، حينما يواجه نفس المنتخب في الجولة الرابعة في بنغازي.

ولكن على حساب من يكون التغيير؟

السيناريو الأول، هو الدفع بطارق حامد، على حساب عمرو السولية في وسط الملعب، مع الحفاظ على بقية التشكيل كما هو.

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ليصبح التشكيل المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد – محمد النني – محمد صلاح – عبد الله السعيد – عمر مرموش

الهجوم: مصطفى محمد

أما السيناريو الثاني فيتضمن أيضا الدفع بطارق حامد، ولكن على حساب عبد الله السعيد.

في تلك الحالة، يصبح التشكيل المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد – محمد النني – عمرو السولية – محمد صلاح – عمر مرموش

الهجوم: مصطفى محمد

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بـ 7 نقاط، أمام ليبيا التي تملك 6 نقاط.

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