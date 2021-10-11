تصفيات المونديال - ميسي يسجل بتمريرة في سحق الأرجنتين لـ أوروجواي بثلاثية

حققت الأرجنتين فوزها السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بإسقاط ضيفتها أوروجواي بنتيجة 3-صفر فجر الإثنين.

وسجل الأيقونة ليونيل ميسي الهدف الأول في الدقيقة 38 بعدما مرر الكرة لنيكولاس جونزاليس الذي كاد يلمسها قبل أن تعانق الشباك.

وأحرز رودريجو دي بول الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 44 وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة 62 بمتابعة الكرة العرضية الأرضية الممررة داخل منطقة الجزاء.

ورفعت الأرجنتين رصيدها إلى 22 نقطة واستمرت وصيفة الترتيب بفارق 6 نقاط عن البرازيل المتصدرة.

بينما استمرت أوروجواي رابعة ورصيدها 16 نقطة.

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وفي مباراة أخرى عادت تشيلي لسكة الانتصارات بعد غياب 7 مباريات بالتفوق على ضيفتها باراجواي بهدفين دون رد.

وسجل بنيامين بريريتون الهدف الأول في الدقيقة 69 وعزز زميله ماوريسيو إسلا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 72.

وحققت تشيلي فوزها الثاني فقط في التصفيات والأول في العام الحالي ورفعت رصيدها إلى 10 نقاط وتحتل المركز الثامن.

بينما باراجواي سادسة الترتيب ورصيدها 12 نقطة.

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وتحل باراجواي ضيفة على بوليفيا يوم الخميس وتستضيف الأرجنتين فريق بيرو فجر الجمعة.

وتستضيف تشيلي فريق فنزويلا وتلعب أوروجواي ضد مضيفتها البرازيل.

وتتأهل أول 4 فرق من العشرة إلى المونديال بينما يخوض الخامس ملحقا ضد منتخب من قارة أخرى.