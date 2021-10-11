تصفيات المونديال - كولومبيا توقف قطار البرازيل.. وفنزويلا وبوليفيا تنتصران

بعد 9 انتصارات متتالية تعادلت البرازيل أمام مضيفتها كولومبيا بدون أهداف يوم الأحد في الجولة الخامسة المؤجلة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

حافظت البرازيل على تصدرها لترتيب التصفيات وبلغت النقطة 28 لكنها عجزت عن فك شفرة الدفاع الكولومبي العنيد.

ورفعت كولومبيا رصيدها إلى 15 نقطة وتحتل المركز الخامس بعد تعادلها للمرة الثانية تواليا.

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واستطاعت فنزويلا قلب تأخرها أمام الإكوادور إلى انتصار بنتيجة 2-1.

تقدم الضيوف بركلة جزاء نفذها إنير فالنسيا في الدقيقة 37 لكن داروين ماتشيس أدرك التعادل في الدقيقة 45 وسجل إدوارد بيلو هدف انتصار فنزويلا في الدقيقة 64.

وحققت فنزويلا انتصارها الثاني في التصفيات لكنها ظلت متذيلة للترتيب ورصيدها 7 نقاط، بينما الإكوادور ثالثة الترتيب ورصيدها 16 نقطة.

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وفازت بوليفيا أيضا للمرة الثانية في التصفيات بإسقاط ضيفتها بيرو بهدف راميرو فاكا في الدقيقة 83.

ورفعت بوليفيا رصيدها إلى 9 نقاط وتحتل المركز التاسع بينما بيرو السابعة ورصيدها 11 نقطة.

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وتستضيف بوليفيا فريق باراجواي يوم الخميس في الجولة 12 بينما الإكوادور تحل ضيفة على كولومبيا.

وفجر الجمعة تلعب بيرو ضد مضيفتها الأرجنتين وتحل فنزويلا ضيفة على البرازيل.

وتتأهل أول 4 فرق من العشرة إلى المونديال بينما يخوض الخامس ملحقا ضد منتخب من قارة أخرى.