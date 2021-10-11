روقا: تلقيت 3 عروض للرحيل عن الزمالك.. وفوجئت بالحديث عن تجديد التعاقد

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 00:26

كتب : FilGoal

محمد أشرف روقا

شدد محمد أشرف روقا على أنه تلقى بعض العروض للرحيل عن نادي الزمالك ولكن المقابل المادي وقف عائقا أمام الرحيل مشيرا إلى أنه فوجئ بالحديث عن تجديد تعاقده.

محمد أشرف روقا قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "كان هناك 3 عروض لي من الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا والجونة ولكن حدث اختلاف في المقابل المادي للنادي، لم يكن خيار الإعارة مسموحا لأنني في السنة الأخيرة في عقدي".

وأضاف "كنت أنوي التنازل عن جزء من مستحقاتي لتقريب وجهات النظر بين الزمالك والأندية المهمتة ولكن لم يكن الأمر كافيا في النهاية، في يناير المقبل سيكون من الحقي التوقيع لأي ناد ولكن الأفضلية ستظل دائما للزمالك".

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وتابع "فوجئت بالحديث عن تجديد تعاقدي مع النادي لثلاث سنوات، تلقيت اتصالا تليفونيا من أحمد سيد زيزو يهنئني على التجديد وهو ما لم يحدث، سيكون من الشرف تجديد تعاقدي مع الزمالك بالطبع".

وواصل "سأبذل أقصى جهد ممكن مع الزمالك حتى اللحظة الأخيرة، هذه السنة هي الأخيرة لي مع النادي وهي سنة فارقة لذلك أرغب في أن أظهر بمستوى مميز".

وأتم "جاهز لمباراة توسكر الكيني وكل الفريق جاهز لمباراة مهة لنا، البدايات مهمة جدا ففي الموسم الماضي لم نبدأ بشكل جيد وهو ما تسبب لنا في أزمات. أتمنى أن نبدأ بشكل جيد وأن نفوز ببطولة إفريقيا في النهاية".

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