بنزيما عن التتويج بدوري الأمم: هذا قدر كبار الفرق

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 00:17

كتب : أحمد أباظة

كريم بنزيمة يحتفل بدوري الأمم

أبدى كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا سعادته بتتويجه الدولي ببطولة دوري الأمم الأوروبية مع المنتخب، وذلك بالفوز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال بنزيما في تصريحاته لـ "تي إف 1" عقب المباراة: "قدر كبار الفرق ألا يصيبها التوتر وأن تنتظر اللحظة المناسبة، وهذا ما فعلناه".

وأضاف "على المستوى الجماعي والفردي أردت الفوز ببطولة مع منتخب فرنسا".

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وتابع "أظهرنا شخصيتنا، وقدمنا كل شيء أمام فريق قوي للغاية".

ووضع النجم الفرنسي يده على بطولته الدولية الأولى، كما سجل هدف التعادل في الدقيقة 66 بتسديدة رائعة للغاية، ردا على تقدم ميكيل أويارزابال في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 80 سجل كيليان مبابي هدف الفوز الذي أثار جدلا واسعا إثر وجود المهاجم الفرنسي في موقع تسلل مع بداية اللعبة، إلا أن لمسة إريك جارسيا مدافع إسبانيا للكرة ألغت هذا التسلل بحسب تفسير حكم المباراة للاعب الماتادور سيرجيو بوسكيتس.

يذكر أن بنزيما فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، فيما فاز بوسكيتس بجائزة أفضل لاعب في الأدوار النهائية للمسابقة ذاتها.

بنزيمة فرنسا إسبانيا دوري الأمم الأوروبية
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