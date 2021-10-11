يوسف حسن: انتقلت لوادي دجلة من أجل الأهلي.. وتلقيت عرضا من سبورتنج لشبونة

كشف يوسف حسن لاعب وادي دجلة المنتقل حديثا عن سبب فشل انتقاله للأهلي من صفوف المقاولون العرب.

يوسف حسن النادي : وادي دجلة وادي دجلة

وقال حسن في تصريحات عبر قناة صدى البلد "من الشرف لي أن ألعب للنادي الأهلي وانتقلت لوادي دجلة من أجل الأهلي، حصلت على ثلاثة عروض محلية ولكنني فضلت وادي دجلة".

وأضاف "بعد التوقيع لوادي دجلة حصلت على عرض من سبورتنج لشبونة للمرة الثانية، وسأرى ما سيجد في يناير، سواء كان الأهلي أو سبورتنج لشبونة".

وتابع يوسف حسن "لم أكن أريد أن ألعب في مصر، وقميص الأهلي يساوي جميع قمصان الأندية المصرية، وانتقالي للأهلي فشل بسبب اختلافات بين إدارات الأندية ولم يكن لي دخل في ذلك".

وعن طموحاته المقبلة كشف "طموحي هو الصعود مع وادي دجلة للدوري الممتاز، وعدم الاستمرار في مصر والخروج للاحتراف الخارجي".

واختتم تصريحاته "عرض سبورتنج لشبونة كان عن طريق وكيلي، وكان العرض عبارة عن فترة معايشة بغرض الشراء".

وظهر يوسف حسن مع منتخب مصر للشباب خلال البطولة العربية تحت 20 عاما، وكان قريبا من الانضمام للأهلي ولكن المفاوضات فشلت بسبب عدم الاتفاق على قيمة الانتقال.