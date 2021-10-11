يوسف حسن: انتقلت لوادي دجلة من أجل الأهلي.. وتلقيت عرضا من سبورتنج لشبونة

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 00:20

كتب : عبد الرحمن فوزي

يوسف حسن - المقاولون العرب

كشف يوسف حسن لاعب وادي دجلة المنتقل حديثا عن سبب فشل انتقاله للأهلي من صفوف المقاولون العرب.

يوسف حسن

النادي : وادي دجلة

وادي دجلة

وقال حسن في تصريحات عبر قناة صدى البلد "من الشرف لي أن ألعب للنادي الأهلي وانتقلت لوادي دجلة من أجل الأهلي، حصلت على ثلاثة عروض محلية ولكنني فضلت وادي دجلة".

وأضاف "بعد التوقيع لوادي دجلة حصلت على عرض من سبورتنج لشبونة للمرة الثانية، وسأرى ما سيجد في يناير، سواء كان الأهلي أو سبورتنج لشبونة".

أخبار متعلقة
تمهيدا لتوقيعه.. المقاولون يوافق على معايشة يوسف حسن في سبورتنج لشبونة وكيله لـ في الجول: عرض معايشة بلجيكي لـ يوسف حسن موهبة المقاولون وليد سليمان: رفضت عرض بيراميدز في 2018.. وإن لم أجدد للأهلي سأعتزل وليد سليمان يكشف سبب مشكلة كهربا والشناوي.. وسر الحديث عن اللعب العنيف

وتابع يوسف حسن "لم أكن أريد أن ألعب في مصر، وقميص الأهلي يساوي جميع قمصان الأندية المصرية، وانتقالي للأهلي فشل بسبب اختلافات بين إدارات الأندية ولم يكن لي دخل في ذلك".

وعن طموحاته المقبلة كشف "طموحي هو الصعود مع وادي دجلة للدوري الممتاز، وعدم الاستمرار في مصر والخروج للاحتراف الخارجي".

واختتم تصريحاته "عرض سبورتنج لشبونة كان عن طريق وكيلي، وكان العرض عبارة عن فترة معايشة بغرض الشراء".

وظهر يوسف حسن مع منتخب مصر للشباب خلال البطولة العربية تحت 20 عاما، وكان قريبا من الانضمام للأهلي ولكن المفاوضات فشلت بسبب عدم الاتفاق على قيمة الانتقال.

حسن ، يوسف ، سموحة ، بتروجيت سبورتنج لشبونة الأهلي وادي دجلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
روقا: تلقيت 3 عروض للرحيل عن الزمالك.. وفوجئت بالحديث عن تجديد التعاقد 18 دقيقة | مصر
يوسف حسن: انتقلت لوادي دجلة من أجل الأهلي.. وتلقيت عرضا من سبورتنج لشبونة 23 دقيقة | مصر
بنزيما عن التتويج بدوري الأمم: هذا قدر كبار الفرق 26 دقيقة | أوروبا
بوجبا عن تكرار سيناريو العودة: إذا كانت هذه طريقة الفوز.. لمَ لا؟ 31 دقيقة | أوروبا
وليد سليمان يكشف سبب مشكلة كهربا والشناوي.. وسر الحديث عن اللعب العنيف 50 دقيقة | الدوري المصري
إنريكي: هدف مبابي من تسلل واضح 51 دقيقة | أوروبا
وليد سليمان: رفضت عرض بيراميدز في 2018.. وإن لم أجدد للأهلي سأعتزل ساعة | الدوري المصري
وائل جمعة: كيروش لم يحفظ أسماء بعض اللاعبين حتى الآن.. والأهم هو النتائج ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي 3 انتهت مونديال اليد - الزمالك (32)-(36) برشلونة.. نهاية المباراة 4 وائل جمعة يكشف تفاصيل إصابة الشناوي.. وموعد عودته