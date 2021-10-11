بوجبا عن تكرار سيناريو العودة: إذا كانت هذه طريقة الفوز.. لمَ لا؟

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 00:13

كتب : أحمد أباظة

بول بوجبا يحتفل بدوري الأمم

أبدى بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا سعادته بتتويج منتخب بلاده بلقب دوري الأمم الأوروبية، وذلك عقب الفوز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال بوجبا في تصريحاته لقناة "إم 6" عقب المباراة: "دائما ما نشعر بالتعطش لتحقيق الألقاب. نحن لا نشعر بالتشبع أبدا".

وأضاف "واجهنا فريقا بلجيكيا قويا في نصف النهائي، وواجهنا فريقا إسبانيا قويا للغاية هذا المساء. يمكننا أن نفخر بهذه البطولة الجديدة التي حققناها".

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وأوضح "بدأنا الشوط الأول بصورة سيئة وكانت السيطرة لصالح إسبانيا. يجب أن نواصل العمل لأجل التحسن".

واختتم "نحن نجيد إظهار رد الفعل، ولكننا نريد الفوز قبل كل شيء. إذا كانت هذه هي الطريقة التي يجب أن نفوز بها فلمَ لا؟ سنواصل الفوز بهذه الطريقة".

وتأخر منتخب فرنسا أمام بلجيكا بهدفين دون رد، ولكنه قلب تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل إلى النهائي أمام إسبانيا ويتأخر بهدف ميكيل أويارزابال في الدقيقة 64.

مرة أخرى، قلب الديوك الطاولة بهدف كريم بنزيمة في الدقيقة 66، ثم هدف كيليان مبابي المثير للجدل في الدقيقة 80.

بوجبا فرنسا إسبانيا دوري الأمم الأوروبية
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