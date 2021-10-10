وليد سليمان يكشف سبب مشكلة كهربا والشناوي.. وسر الحديث عن اللعب العنيف

كشف وليد سليمان أن مشادة محمود كهربا ومحمد الشناوي السابقة كانت بسبب ارتفاع صوت كهربا وعدم تقبله لحديث الشناوي وإنه لم يعرف ثوابت الأهلي.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وأوضح سليمان أن الأمر انتهى بمجرد انتهاء المشادة، كما كشف عن تحدث إعلامي منتمي لنادي الزمالك معه هاتفيا وإبلاغه أن توجيه الحديث للعبه العنيف بسبب تحدث جماهير وإعلامي الأهلي عن عنف طارق حامد.

وقال وليد سليمان عبر قناة دي إم سي: "كهربا لاعب جيد جدا وشخص طيب وهو مثل الطفل الصغير وله طريقة تعامل، كان لديه أسلوب لا يتناسب مع الأهلي".

وبالحديث عن مشكلة كهربا والشناوي كشف "الأمر إن كهربا لم يلتزم بحديث الشناوي قائد الفريق مثل النزول مبكرا مثلا وهو لم يفعل، قائد الفريق مثل مدير الكرة لكن وقتها كهربا لم يتقبل الأمر وصوته ارتفع وذلك سبب المشكلة لكنها مشادة وانتهت في وقتها".

وشدد "هناك ثوابت داخل النادي الأهلي لا تتغير أبدا، تحدثنا مع كهربا أن تلك الأمور غير مقبولة وانتهى الأمر وقتها".

وبالحديث عن اتهامه باللعب العنيف أوضح "كنت لا أريد التحدث في الأمر، ولكن هناك إعلامي من الزمالك تحدث معي هاتفيا وأبلغني علمه بإنني حزين مما يطلق عليّ لكنهم قرروا تعمد توجيه الحديث ضدي بسبب حديث جماهير وإعلامي الأهلي على عنف طارق حامد وذكر لي اسم كل من عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي".

وتابع "طارق حامد صديقي ولا يمكن أن أتحدث عنه بسوء، ميدو استضاف خبير تحكيمي إنجليزي بشأن الكرة المشتركة بيني وبين عبد الشافي وأوضح إنها كرة عادية وليس بها شيء".

وواصل سليمان "لدي حماس زائد ممكن لكنني لست لاعبا عنيفا كما يتم اتهامي، تعرضت لكسر في ضلعي أمام الزمالك في لقاء سابق في السوبر بالإمارات وغبت لمدة 3 أشهر ولم أتحدث".

وبالحديث عن ارتدائه لخاتم سحري أجاب "هذا توفيق من الله لو الأمر كذلك كانت الدول المشهورة بالسحر قد حصلت على كأس العالم، تم استدعاء الحكم الأجنبي في مباراة ضد الزمالك لذلك والحكم ضحك وأبلغهم أنه لا يوجد شيء".

واختتم تصريحاته عن اللاعب الذي يتمنى ضمه من الزمالك قائلا: "لديهم العديد من اللاعبين الجيدين والرائعين ولكن لو سأختار اسم واحد فقط فهو أشرف بنشرقي لاعب جيد وكان مميزا أيضا مع الوداد".