وليد سليمان: رفضت عرض بيراميدز في 2018.. وإن لم أجدد للأهلي سأعتزل

كشف وليد سليمان نجم الأهلي عن قراره بالاعتزال إذا انتهى تعاقده هذا الموسم ولم يطلب النادي تجديده.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وأوضح وليد أن قراره بالاعتزال مؤكد حتى وإن حصل على عروض من فرق أخرى بمن فيهم بيراميدز الذي رفض عرضه في 2018.

وقال وليد سليمان عبر قناة دي إم سي: "لا أحب الحصول على تقييم من السوشيال ميديا، عندما يطلب مني المشاركة أكون مستعدا وجلوسي على الدكة أيضا شرف لي في الأهلي".

وأضاف "عندما أكون على دكة البدلاء وأشارك الحمد لله أكن مؤثرا لو عكس ذلك كان النادي سيطلب مني الرحيل أو الاعتزال".

وكشف وليد سليمان "عقدي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، إذا أبلغني الأهلي بعدم التجديد سأعلن اعتزالي لا يمكن أن ألعب في مكان آخر بعد ذلك".

وعن إمكانية انتقاله لبيراميدز أوضح "فاوضوني منذ أكثر من سنة ورفضت، لذلك إذا حدث وطلبوني بعد نهاية عقدي من الأهلي لن أوافق كما أوضحت لن يمكنني اللعب مع فريق آخر والأمر ليس له علاقة بالأموال".

وتابع "في 2018 عقدي انتهى وتم عرض رقم كبير من بيراميدز ورفضت الرحيل من الأهلي، لا أحب أن يصنع لاعب تاريخ مع نادي ويمحي ذلك بسبب عام أو اثنين".

وبمقارنة موقفه من موقف أحمد فتحي أوضح "فتحي صديق لي من قبل انضمامي أو انضمامه للأهلي ومازلنا على تواصل، بالنسبة لي كنت أتمنى ألا يرحل ويعتزل مع الفريق".

وبالحديث عن اللعب الدولي قال: "لم أندم على اعتزالي الدولي حزنت بسبب شعوري إني مظلوم وكنت أتواجد في قائمة الـ10 لاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا مع صلاح وماني بعد إلغاء جائزة أفضل لاعب في القارة هذا العام".

واختتم تصريحاته ردا على سؤال هل محمد صلاح من يختار لاعبي المنتخب؟ قائلا "لا هذا لم يحدث، لماذا عندما يكن لدينا أمر رائع مثل صلاح لا نحافظ عليه؟ يجب أن نفخر به بالنسبة لي هو الأفضل في العالم حاليا".