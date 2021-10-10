وائل جمعة: كيروش لم يحفظ أسماء بعض اللاعبين حتى الآن.. والأهم هو النتائج

شدد وائل جمعة مدير المنتخب المصري على أن الفراعنة حققوا المهم من المباراة الأولى وهو الفوز مشيرا إلى أن التركيز بالكامل على مواصلة الانتصارات غدا وأن كارلوس كيروش ما زال في حاجة لبعض الوقت.

منتخب مصر فاز على نظيره الليبي بهدف دون رد في الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وائل جمعة قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أمامنا مباراة هامة غدا أمام ليبيا، نتمنى أن نظهر بمستوى أفضل من المباراة الأولى ونخرج بالمطلوب وهو الفوز".

وأضاف "حققنا الهدف الأساسي في المباراة الأولى وهو الفوز للعودة للصدارة، المدرب متواجد مع المنتخب منذ 15 يوما وهناك بعض اللاعبين لم يحفظ أسمائهم بعد لذلك فما زال في حاجة لبعض الوقت".

وأتم "لم يكن هناك وقتا متاحا للتدريب إلا مرة واحدة فقط هنا في النجيل الصناعي قبل المباراة، سنستعد بأفضل شكل ممكن لنحقق الهدف غدا".

منتخب مصر يستعد لمواجهة ليبيا غدا الاثنين ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

الفراعنة يتصدرون ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن ليبيا.