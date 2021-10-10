بوسكيتس: ما أخبرنا به الحكم عن هدف مبابي بلا معنى

الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 23:37

كتب : أحمد أباظة

بوسكيتس أفضل لاعب في نهائيات دوري الأمم

أبدى سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا رضاه عن مردود الفريق رغم خسارة نهائي دوري الأمم الأوروبية على يد منتخب فرنسا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال بوسكيتس في تصريحاته لـ "تي في إي" عقب المباراة: "علمنا أنه سيكون من الخطر الاعتماد على طول فترات الاستحواذ، ونجحنا بذلك في العديد من مراحل المباراة، ولكنه لم يكن ممكنا طوال المباراة".

وأضاف "يجب أن نمنح القيمة لحقيقة أننا وصلنا إلى هذا الحد. يجب أن نبقى إيجابيين وأن نأخذ كل شي يساعدنا على الحسن، لأن المواعيد الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم تقترب وهذا ما نريده".

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وأثار قرار تحكيمي جدلا واسعا في هذه المباراة، وذلك باحتساب هدف الفوز الذي سجله كيليان مبابي في الدقيقة 80 رغم بداية اللعبة من وجوده في موقع تسلل.

وتم احتساب هذا الهدف بسبب لمس إريك جارسيا للكرة، مما أسفر عن اعتبارها لعبة جديدة تخلو من التسلل بفضل القوانين الحالية.

وأوضح بوسكيتس "الحكم أخبرنا أن إريك أراد لعب الكرة وهذا قتل التسلل، ولكنه حقا أراد لعب الكرة لأنها كانت ستصل إلى مبابي الذي كان في موقع تسلل. هذا ليس له معنى".

وتقدم منتخب إسبانيا في الدقيقة 64 بفضل هدف ميكيل أويارزابال، فيما تعادل كريم بنزيما للديوك في الدقيقة 66، قبل هدف مبابي الذي كلف الماتادور لقب دوري الأمم الأوروبية.

بوسكيتس مبابي إسبانيا فرنسا دوري الأمم الأوروبية
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