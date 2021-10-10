الحديدي عن الخلاف بين الثنائي: الحضري لا يحتاج لتاريخ ولا الشناوي يحتاج لنجومية

الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 23:30

كتب : FilGoal

الشناوي - الحضري - مصر

شدد حازم الحديدي مدير أعمال عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر ووكيل أعمال محمد الشناوي حارس المنتخب على أن الحديث عن الخلافات بين الثنائي عار تماما من الصحة.

حازم الحديدي قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الحضري لا يحتاج لتاريخ ولا محمد الشناوي يحتاج لنجومية، عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب والشناوي نجم كبير".

وأضاف " الحضري من مصلحته أن يصل منتخب مصر لكأس العالم لأن من مصلحته الحديث عن دوره في وجود حارس مرماه في كأس العالم والشناوي يهمه الوصول لكأس العالم للمرة الثانية".

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وأتم " هل من الطبيعي أن تخرج كل هذه الأخبار بعد تعرض اللاعب لإصابة في التدريبات؟ إنه أمر طبيعي ولا يحتاج الأمر لكل هذه الضجة والشائعات".

منتخب مصر يستعد لمواجهة ليبيا غدا الاثنين ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

الفراعنة يتصدرون ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن ليبيا.

مصر لبيبا تصفيات كأس العالم
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