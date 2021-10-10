وليد سليمان: لاعبو الأهلي تقبلوا عقوبة السوبر وخسارة بطولتين أشعرنا أكثر بالحزن

كشف وليد سليمان لاعب الأهلي تقبل اللاعبين عقوبة خسارة السوبر المصري وحزن اللاعبين كان بسبب خسارة بطولتين في وقت قصير.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وكانت إدارة الأهلي قد وقعت عقوبة مالية قيمتها 300 ألف جنيه على كل لاعب والجهاز الفني بعد خسارة السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

وقال وليد سليمان عبر قناة دي إم سي: "عندما يخسر الأهلي لقبا تكون الأمور صعبة بعض الشيء".

وأضاف "كانت المشكلة في ضغط مباريات تسبب في إرهاق ولا أريد أن ذلك السبب الرئيسي ولكنه من ضمن الأسباب".

وأوضح سليمان "مريت بظروف مشابهة من قبل في النادي وأعلم مدى حزن الجماهير، فتحدثت مع اللاعبين ووعدنا أنفسنا بالتركيز في البطولات المقبلة لحصد أي لقب".

أما عن عقوبة خسارة السوبر فكشف سليمان "في الحقيقة لا أعلم ما دار بين الجهاز الفني والإدارة لكن بالنسبة لنا كلاعبين تقبلنا ذلك لعلمنا بحزن جماهيرنا".

وتابع "عندما يرى النادي الأهلي لاعبا يقدم مستوى جيد رغم عدم اقتراب نهاية عقده يحدث تعديل للعقد، كنا نشعر بالحزن أكثر من خسارتنا بطولتين في وقت قليل".

وواصل نجم الأهلي "وقت خسارتنا من صنداونز حدث خصم أكبر حوالي 10% من قيمة عقد كل لاعب ووقتها تعاهدنا على حصد البطولة المقبلة وفزنا بلقبين متتاليتين".

وبالحديث عن الفارق بين رينيه فايلر وبيتسو موسيماني أوضح "لكل منهما مميزات وهناك طريقة مختلفة لهما، الأهلي حاول الإبقاء على فايلر لكنه طلب الرحيل بسبب أزمة كورونا".

واختتم وليد سليمان تصريحاته "بالنسبة لي مانويل جوزيه في منطقة أخرى، ليس لأنه كان يحب وليد سليمان لكن حقق مع الأهلي كل شيء".