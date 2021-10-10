بنزيمة رجل النهائي.. بوسكيتس أفضل لاعب في النهائيات

توج كريم بنزيمة نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لمنافسات دوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بفوز فرنسا على إسبانيا بهدفين مقابل هدف وحيد.

جاء ذلك بعد هدفه الرائع في الدقيقة 66 والذي أسفر عن استعادة التعادل، بتسديدة خرافية من خارج منطقة الجزاء لمسها الحارس أوناي سيمون ولكن لم يتمكن ممن إبعادها.

هدف بنزيمة أتى ليعادل النتيجة بعد دقيقتين من تقدم إسبانيا بهدف ميكيل أويارزابال، فيما أضاف كيليان مبابي هدف الفوز في الدقيقة 80.

في الإطار ذاته توج سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعب في نهائيات دوري الأمم الأوروبية، والتي تضم مباراتي نصف النهائي والنهائي.

وساهم بوسكيتس بأداء رائع في فوز إسبانيا على إيطاليا بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة نصف النهائي، قبل خسارة النهائي بسبب هدف مبابي.

يذكر أن منتخب فرنسا بات ثاني بطل لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، بعد فوز البرتغال بالنسخة الأولى.