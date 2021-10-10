بمشاركة خماسي الدوري المصري.. تونس تتعادل مع موريتانيا وتؤجل حسم التأهل

تعادل منتخب تونس مع موريتانيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهم على الملعب الأولمبي بنواكشوط ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشارك خماسي الدوري المصري في المباراة برفقة كلا الفريقين.

شارك كل من سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبي الزمالك وعلي معلول لاعب الأهلي مع منتخب تونس بشكل أساسي منذ بداية المباراة.

كما شارك فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز كبديل في الدقيقة الـ 88 كبديل لسيف الدين الجزيري.

ومع منتخب موريتانيا شارك مامادو نياس لاعب المقاولون العرب كبديل في الدقيقة الـ 88 عندما حل بدلا من إسماعيل دياكيتي.

وتلقى علي معلول لبطاقة صفراء في الدقيقة الـ 84.

وفي مباراة أخرى في المجموعة تعادل منتخب زامبيا مع غينيا الاستوائية بهدف لكل فريق.

بتلك النتائج أصبح ترتيب المجموعة الثانية كالآتي

1-تونس (10)

2-غينيا الاستوائية (7)

3-زامبيا (4)

4-موريتانيا (1)

ويحتاج منتخب تونس لتحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام غينيا الاستوائية لضمان الصعود بشكل رسمي للدور النهائي من التصفيات.