ماذا لو لم ينتقل جيسوس إلى مانشستر سيتي؟ الكشف عن الوجهة الأخرى

كشف جيوفاني برانكيني وكيل أعمال جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي عن الفريق الذي كاد موكله أن يلعب له، قبل أن يفوز الفريق الإنجليزي بسباق التفاوض لضمه.

هذا الفريق كان إنتر ميلان الإيطالي، الذي لم يصمد في السباق أمام القدرة التمويلية التي يتمتع بها مانشستر سيتي.

وقال برانكيني على هامش "فستيفال ديلو سبورت": "إنتر أراد شراء جابرييل جيسوس حين كان لا يزال في بالميراس، وكان هناك مفاوضات".

وأضاف " الآن بما أنه في مانشستر سيتي ولا أعتقد أنه متاح في سوق الانتقالات، بات راتبه مرتفعا وأشك أنه في متناول الفرق الإيطالية في الوقت الراهن".

وينتهي عقد جيسوس مع السيتيزينز بعد عامين، تحديدا في يونيو 2023، وسجل هذا الموسم 3 أهداف وصنع 4 في 9 مشاركات رسمية مع ناديه.

وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه يملك بالفعل 47 مباراة دولية بقميص البرازيل سجل خلالها 18 هدفا.

يذكر أن جيسوس البالغ من العمر 24 عاما انتقل إلى مانشستر سيتي قادما من بالميراس في يناير 2017 مقابل 32 مليون يورو.