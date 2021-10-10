عودة جديدة للديوك.. فرنسا تقلب النتيجة على إسبانيا وتفوز بدوري الأمم

الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 22:49

كتب : محمود ضياء

احتفال فرنسا بهدف مبابي - فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم

قلب المنتخب الفرنسي تأخره أمام إسبانيا بهدف نظيف لفوز بهدفين في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

سجل لمنتخب فرنسا كريم بنزيمة وكيليان مبابي، وأويارزابال لإسبانيا.

التشكيل

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أحداث المباراة

أولى فرص المباراة جاءت في الدقيقة الخامسة بعد انفراد لكريم بنزيمة الذي راوغ سيمون ولكنه لم ينجح في تحويلها للشباك وعرضيته أبعدها الدفاع لركلة ركنية.

رد إسبانيا جاء في الدقيقة 11 بعد تمريرة من رودري خلف دفاع فرنسا ولكن تسديدة سارابيا جاءت سهلة في يد لوريس.

المباراة ظلت هادئة وسط سيطرة من المنتخب الإسباني دون خطورة على المرمى.

التغيير الأول في المباراة جاء مع الدقيقة 42 بعد إصابة عضلية لرافائيل فاران ليترك مكانه في الملعب لدوايت أوباميكانو وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بعد ربع ساعة هادئة في الشوط الثاني، تدخل لويس إنريكي مدرب إسبانيا بدخول جيريمي بينو بدلا من بابلو سارابيا.

الإثارة بدأت مع الدقيقة 62 بعد تسديدة في العارضة من ثيو هيرنانديز.

رد إسبانيا جاء سريعا بالهدف الأول بعد تمريرة إلى أويارزابال وتشتيت خاطئ من أوباميكانو ليسدد على يسار هوجو لوريس.

لم يحافظ منتخب إسبانيا على تقدمه لأكثر من دقيقتين ليسدد كريم ينزيمة من خارج منطقة الجزاء تسديدة قوية سكنت شباك أوناي سيمون.

سيطر المنتخب الفرنسي على المباراة بعد ذلك وأهدر كيليان مبابي فرصتين للتسجيل بتسديدة أولى فوق العارضة وثانية سهلة في يد سيمون.

عاد كيليان مبابي نفسه ليسجل هدف فوز فرنسا في الدقيقة 80 بعد تمريرة من ثيو هيرنانديز ليغالط أوناس سيمون ويسجل في الشباك.

حاول لويس إنريكي العودة في النتيجة فأقحم الثنائي ميكيل مورينو وبابلو فورنالس في مكان رودري وفيران توريس.

منتخب فرنسا كاد أن يقتل المباراة قبل النهاية بخمس دقائق ولكن تسديدة مبابي لم تكن بالقوة الكافية.

إسبانيا أتيحت لها فرصة التعادل من أويارزابال ولكن لوريس نجح في إبعاد التسديدة بنجاح.

فرصة أخرى جاءت لماركوس ألونسو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ولكن لوريس أنقذ مرماه مجددا لتنتهي المباراة بفوز فرنسا بهدفين مقابل هدف واحد والتتويج بدوري الأمم الأوروبية.

فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم
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