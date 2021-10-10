تقارير: نيوكاسل يخطط للتوقيع مع رباعي مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة ميرورعن رغبة إدارة نيوكاسل الجديدة في التعاقد مع رباعي مانشستر يونايتد إريك بايلي، ودوني فان دي بيك، وأنتوني مارسيال، وخيسي لينجارد.

وأعلن نادي نيوكاسل عن شراؤه من قبل صندوق الاستثمار الدولي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.

بعد إتمام الصفقة تسعى إدارة النادي للبدء في تدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة لوضعه بين صفوف فرق القمة بشكل تدريجي.

وفقا لميرور، فإن الإدارة لن تنتظر طويلا من أجل البداية في تدعيم الفريق وستبدأ في تدعيم الفريق بداية من انتقالات يناير المقبل.

إدارة نيوكاسل بدأت بالفعل في مراقبة بعض الأسماء من أجل بحث إمكانية التعاقد معهم، وأبرز تلك الأسماء هم رباعي مانشستر يونايتد.

دوني فان دي بيك واحد من اللاعبين المرشحين بقوة للخروج بناء على طلبه وفقا للتقارير بسبب عدم حصوله على فرصة للمشاركة مع الفريق.

على الجانب الآخر فإن إريك بايلي ليس أحد المفضلين بالنسبة للمدرب أولي جونر سولشاير لاعتماده على رافاييل فاران وهاري ماجواير ومن بعدهم فيكتور لينديلوف في خط الدفاع.

لينجارد أيضا من المرشحين للخروج على الرغم من مشاركته على فترات ولكن خروجه من الفريق غير مستبعد بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي وكذلك الحال لأنتوني مارسيال.

تدعيمات نيوكاسل وتمكنهم من التعاقد مع أسماء كبيرة ستعتمد بشكل أساسي على وضعية الفريق مع نهاية الموسم الحالي ووضعية الفريق في الدوري الموسم المقبل.

نيوكاسل يحتل حاليا المركز الـ 19 في الدوري الإنجليزي الممتاز المؤدي للهبوط للدرجة الثانية برصيد ثلاث نقاط فقط وسط تكهنات باقتراب إقالة مدرب الفريق ستيف بروس.

وفي حالة تمكن الفريق من البقاء في الدوري الممتاز ستكون هي الخطوة الأولى في بداية محاولة التعاقد مع أسماء كبيرة للنهوض بمستوى الفريق في الموسم المقبل.