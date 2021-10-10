ختام تدريبات مصر قبل مواجهة ليبيا.. وسلبية مسحة البعثة

أدى منتخب مصر تدريبه الختامي مساء اليوم الأحد على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي استعدادا لمواجهة ليبيا.

ويلعب منتخب مصر أمام ليبيا في التاسعة من مساء غدا الإثنين ضمن مباريات الجولة الرابعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط بينما تحل ليبيا في المركز الثاني بست نقاط.

وشارك جميع اللاعبين الـ24 الذين ضمتهم قائمة المباراة في المران بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني.

وتلقت بعثة منتخب مصر مساء اليوم نتائج تحليل الكشف عن فيروس كورونا وجاءت كلها سلبية.

وكان منتخب مصر قد تغلب على ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة بهدف عمر مرموش.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز خارج الديار ليضع قدما نحو المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.