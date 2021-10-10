ختام تدريبات مصر قبل مواجهة ليبيا.. وسلبية مسحة البعثة

الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 22:08

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش في مران منتخب مصر

أدى منتخب مصر تدريبه الختامي مساء اليوم الأحد على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي استعدادا لمواجهة ليبيا.

ويلعب منتخب مصر أمام ليبيا في التاسعة من مساء غدا الإثنين ضمن مباريات الجولة الرابعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط بينما تحل ليبيا في المركز الثاني بست نقاط.

أخبار متعلقة
منتخب مصر بالأبيض الكامل ضد ليبيا الشلماني: منتخب مصر سرق مباراة برج العرب من نظيره الليبي منتخب ليبيا: الكرة لم تنصفنا أمام مصر لكن الخسارة كانت منطقية مدرب أنجولا: هذان اللاعبان أبهراني في منتخب مصر

وشارك جميع اللاعبين الـ24 الذين ضمتهم قائمة المباراة في المران بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني.

وتلقت بعثة منتخب مصر مساء اليوم نتائج تحليل الكشف عن فيروس كورونا وجاءت كلها سلبية.

وكان منتخب مصر قد تغلب على ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة بهدف عمر مرموش.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز خارج الديار ليضع قدما نحو المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

مصر منتخب مصر ليبيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بنزيما عن التتويج بدوري الأمم: هذا قدر كبار الفرق 2 دقيقة | أوروبا
بوجبا عن تكرار سيناريو العودة: إذا كانت هذه طريقة الفوز.. لمَ لا؟ 6 دقيقة | أوروبا
وليد سليمان يكشف سبب مشكلة كهربا والشناوي.. وسر الحديث عن اللعب العنيف 25 دقيقة | الدوري المصري
إنريكي: هدف مبابي من تسلل واضح 27 دقيقة | أوروبا
وليد سليمان: رفضت عرض بيراميدز في 2018.. وإن لم أجدد للأهلي سأعتزل 36 دقيقة | الدوري المصري
وائل جمعة: كيروش لم يحفظ أسماء بعض اللاعبين حتى الآن.. والأهم هو النتائج 37 دقيقة | تصفيات كأس العالم
بوسكيتس: ما أخبرنا به الحكم عن هدف مبابي بلا معنى 42 دقيقة | أوروبا
الحديدي عن الخلاف بين الثنائي: الحضري لا يحتاج لتاريخ ولا الشناوي يحتاج لنجومية 49 دقيقة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي 3 انتهت مونديال اليد - الزمالك (32)-(36) برشلونة.. نهاية المباراة 4 وائل جمعة يكشف تفاصيل إصابة الشناوي.. وموعد عودته