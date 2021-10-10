تقرير: أول تحركات نيوكاسل في ثوبه السعودي.. كوليبالي على رادار الفريق

الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 21:17

كتب : أحمد أباظة

كاليدو كوليبالي

بدأ نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في تحديد أهدافه الشتوية استعدادا لعصر جديد بعد انتقال الملكية إلى التحالف المالي الجديد بقيادة صندوق الاستثمار السعودي.

وبحسب "فوتبول إنسايدر" وصحيفة "صن" الإنجليزية، فإن واحد من أوائل المرشحين الرئيسيين لسوق الانتقالات في يناير هو السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد ارتباط اسم كوليبالي بالانتقال إلى البريميرليج، حيث أثار اهتمام العديد من كبار الدوري مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي ومن ورائهم إيفرتون، ولكنهم لم يتمكنوا من تقديم السعر الذي طالب به نابولي في كل مرة.

أخبار متعلقة
ديلي ميل: بروس يعيش أيامه الأخيرة في نيوكاسل.. وقائمة المرشحين لخلافته نيوكاسل: سندخل سوق الانتقالات للظفر بلاعبين عالميين ذا صن: كونتي يرفض فكرة تدريب نيوكاسل إتمام بيع نيوكاسل إلى "التحالف" بقيادة صندوق الاستثمار السعودي

بحسب التقارير السابقة، فهذا السعر الذي كان يريده نابولي يقارب 100 مليون يورو، ولكن بالنظر للوضع الحالي وبلوغ المدافع سن 30 عاما، من المتوقع أن ينخفض هذا السعر إلى قرابة 60 مليون يورو.

وأوضح أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي أنه كان مستعدا لبيع كوليبالي في الصيف، ولكن لم يصله أي عرض جاد لإنهاء الصفقة في ذلك الوقت.

وتتناول التقارير أيضا اقتراب إدارة نيوكاسل الجديدة من إقالة المدرب ستيف بروس، وسط قائمة من المرشحين لخلافته يتصدرها أنطونيو كونتي ورالف رانجنيك.

يذكر أن التحالف الذي يقوده صندوق الاستثمار السعودي أتم عملية الاستحواذ على نيوكاسل من مالكه السابق مايك آشلي مقابل 300 مليون جنيه استرليني.

كوليبالي نيوكاسل نابولي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: أول تحركات نيوكاسل في ثوبه السعودي.. كوليبالي على رادار الفريق 28 دقيقة | ميركاتو
رئيس الدوري الإسباني ينفي إقامة الكلاسيكو خارج إسبانيا 46 دقيقة | الدوري الإسباني
إيتو: برشلونة يجعلني أعاني.. الكلاسيكو فرصة قلب الأوضاع ساعة | الدوري الإسباني
بيل: أنا أفضل من كورتوا ساعة | الدوري الإسباني
تصفيات إفريقيا - كوبر يفرط في الصدارة أمام مدغشقر.. وفوز قاتل لـ كاب فيردي ساعة | تصفيات كأس العالم
استراحة نهائي الأمم - إسبانيا (0) - (0) فرنسا.. نهاية الشوط الأول ساعة | أوروبا
تشكيل فرنسا - بنزيمة ومبابي يقودان الهجوم أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم ساعة | أوروبا
دفاعا عن كومان.. فان خال يتهم برشلونة باستهداف الهولنديين ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي 3 انتهت مونديال اليد - الزمالك (32)-(36) برشلونة.. نهاية المباراة 4 وائل جمعة يكشف تفاصيل إصابة الشناوي.. وموعد عودته