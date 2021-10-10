تقرير: أول تحركات نيوكاسل في ثوبه السعودي.. كوليبالي على رادار الفريق

بدأ نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في تحديد أهدافه الشتوية استعدادا لعصر جديد بعد انتقال الملكية إلى التحالف المالي الجديد بقيادة صندوق الاستثمار السعودي.

وبحسب "فوتبول إنسايدر" وصحيفة "صن" الإنجليزية، فإن واحد من أوائل المرشحين الرئيسيين لسوق الانتقالات في يناير هو السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد ارتباط اسم كوليبالي بالانتقال إلى البريميرليج، حيث أثار اهتمام العديد من كبار الدوري مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي ومن ورائهم إيفرتون، ولكنهم لم يتمكنوا من تقديم السعر الذي طالب به نابولي في كل مرة.

بحسب التقارير السابقة، فهذا السعر الذي كان يريده نابولي يقارب 100 مليون يورو، ولكن بالنظر للوضع الحالي وبلوغ المدافع سن 30 عاما، من المتوقع أن ينخفض هذا السعر إلى قرابة 60 مليون يورو.

وأوضح أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي أنه كان مستعدا لبيع كوليبالي في الصيف، ولكن لم يصله أي عرض جاد لإنهاء الصفقة في ذلك الوقت.

وتتناول التقارير أيضا اقتراب إدارة نيوكاسل الجديدة من إقالة المدرب ستيف بروس، وسط قائمة من المرشحين لخلافته يتصدرها أنطونيو كونتي ورالف رانجنيك.

يذكر أن التحالف الذي يقوده صندوق الاستثمار السعودي أتم عملية الاستحواذ على نيوكاسل من مالكه السابق مايك آشلي مقابل 300 مليون جنيه استرليني.