رئيس الدوري الإسباني ينفي إقامة الكلاسيكو خارج إسبانيا

الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 21:00

كتب : عبد الرحمن فوزي

خافيير تيباس

نفى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إمكانية إقامة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة خارج إسبانيا.

وقال تيباس في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية: "هناك القليل من التفاصيل المفقودة لإتمام اتفاقية "سي في سي", فيروس كورونا جعلنا نخسر الكثير من الأموال، وهناك ثلاثة أندية تصوت ضد الاتفاقية من بينهم ريال مدريد".

واستمر"هدفنا ليس فوز فريق مختلف بالدوري ولكن أن يحصل البطل على 85 نقطة وليس 100".

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وتابع "من الصعب أن يلعب الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوما ما خارج إسبانيا، بسبب الاحتياج لوجود جماهيرهم داخل الملعب، الآخرون يمكنهم ولكن الكلاسيكو لا يمكن أن يلعب خارج ملعبيهم".

وأضاف "كما قلت من قبل كلما كانت الدوريات المحلية أقوى، أصبحت الفرصة أقل للمشاريع كمشروع السوبر ليج، يجب تقسيم الدخل بشكل أفضل بين الفرق ومن الضروري الاستثمار في الهياكل".

وتحدث تيباس عن شراء صندوق الاستثمار السعودي لفريق نيوكاسل قائلا: "لقد تحدثت كثيرا عن هذا الأمر، إنهم خطرون جدا على كرة القدم، باريس سان جيرمان تتجاوز مرتباتهم دخلهم، ولا اعتقد أن دخلهم التجاري أكبر من مانشستر يونايتد".

وأتم "في ثلاث سنوات استعدنا 500 مليون يورو، لكن كرة القدم ليست أموال فقط، كان الإنجليز هم الأوائل دائما من حيث حجم الأعمال، لكنهم ظلوا ستة أو سبعة مواسم دون التتويج بدوري أبطال أوروبا".

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