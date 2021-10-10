إيتو: برشلونة يجعلني أعاني.. الكلاسيكو فرصة قلب الأوضاع

أبدى المهاجم الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة السابق حزنه لوضع النادي الحالي، متشبثا بالأمل قبل الكلاسيكو المرتقب ضد ريال مدريد في الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري.

وقال إيتو في تصريحاته خلال "فيستيفال ديلو سبورت": "مؤخرا برشلونة يجعلني أعاني. إنها أوقات صعبة لنا، هؤلاء الذين يحبون النادي".

وأضاف "سيكون من الصعب تقبل الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، لا زلت أملك الأمل بأن ذلك لن يحدث".

وتحدث النجم الكاميروني عن الكلاسيكو المرتقب ضد ريال مدريد في 24 أكتوبر على ملعب كامب نو، والذي سيكون الأول في حقبة "ما بعد ليونيل ميسي".

وأوضح إيتو "الجماهير لن تذهب لرؤية ميسي أو كريستيانو رونالدو. ما يهم هو فوز الفريق الذي يشجعونه".

وتابع "نحن الذين لعبنا هذه المباراة نعرف جيدا أنها أجمل مباراة في العالم. لعبت نهائيات دوري أبطال أوروبا، ولكن يمكنني القول بإن الكلاسيكو فريد".

واختتم "برشلونة بدأ الموسم بصورة سيئة وهذا حقيقي، ولكنها مباراة استقنائية واللاعبون سيملكون الفرصة لتغيير الموسم بها. الفوز على ريال مدريد يمكنه أن يساوي 6 نقاط".

ويعاني برشلونة من موقف حرج بسبب الأزمة المالية ورحيل نجمه ليونيل ميسي، بالإضافة إلى خسارته لأول مباراتين في دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي بنفس النتيجة 3-0.

وحظي إيتو بمسيرة طويلة على مر 21 موسما توزعت على 13 فريقا، بداية من ليجانيس ثم ريال مدريد وإسبانيول ومايوركا قبل وصوله إلى برشلونة، ومنه إلى إنتر ميلان ثم أنزي وتشيلسي وإيفرتون وسامبدوريا وأنطاليا سبور وكونيا سبور وقطر.

يذكر أن إيتو لعب في صفوف برشلونة لمدة 5 سنوات بين عامي 2004 و2009، سجل خلالها 130 هدفا في 199 مباراة وساهم في فوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا مرتين وبالدوري الإسباني 3 مرات.