تصفيات إفريقيا - كوبر يفرط في الصدارة أمام مدغشقر.. وفوز قاتل لـ كاب فيردي

فرط هيكتور كوبر في صدارة المجموعة العاشرة مع الكونغو الديموقراطية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

منتخب مدغشقر فاز على الكونغو الديموقراطية بهدف دون رد سجله نجيفا راكوتوهاريمالالا في الدقيقة الأولى من المباراة.

فوز هو الأول لمدغشقر ولكنه استمر في المركز الأخير بثلاث نقاط، بينما توقف رصيد الكونغو الديموقراطية عند 5 نقاط في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن تنزانيا وبنين.

وفي المجموعة الثانية تعادل كل من زامبيا وغينيا الإستوائية بهدف لكل منهما.

سجل فاشون ساكالا أولا لزامبيا في الدقيقة 65 قبل أن يتعادل فريدريكو بيكورو قبل النهاية بثماني دقائق.

تعادل رفع رصيد غينيا الإستوائية للنقطة السابعة في المركز الثاني وحصد منتخب زامبيا النقطة الرابعة وظل في المركز الثالث.

منتخب كاب فيردي حقق انتصارا قاتلا في الدقيقة الأخيرة أمام ليبيريا بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة.

ريان مينديز سجل هدف المباراة الوحيد لـ كاب فيردي في الدقيقة 90 ليرتفع رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني بينما توقف رصيد ليبيريا عند 3 نقاط في المركز الأخير.