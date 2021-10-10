بيل: أنا أفضل من كورتوا

الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 20:30

كتب : عبد الرحمن فوزي

جاريث بيل

شدد جاريث بيل لاعب ريال مدريد على أنه يلعب رياضة الجولف بطريقة أفضل من تيبو كورتوا زميله في الفريق الإسباني.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقال بيل في تصريحات خلال بطولة إسبانيا المفتوحة للجولف: "هناك لاعبين فقط داخل غرف خلع ملابس ريال مدريد يمارسا رياضة الجولف، لذلك أنا بالتأكيد اللاعب الأفضل في الفريق، كورتوا هو الآخر الذي يمارس الجولف ولكنه ليس أفضل مني".

واستمر "حينما تتاح لي فرصة وجود بطولة جولف بالقرب، أذهب لأشاهد الأجواء والطقس الجيد هنا. هؤلاء اللاعبين يلعبون بشكل جيد جدا".

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وتابع "إنه أمر مذهل كيف يلعبون بشكل جيد تحت الضغط، كرة القدم مختلفة لإنك تشعر بالضغط ولكن أيضا يتواجد حكم تتعامل معه، اعتقد أن الجولف لعبة أكثر ذهنية بكثير أشعر بالضغط هنا أكثر من اللعب أمام 80 ألف متفرج".

وأتم "هذا العام مع فيروس كورونا واجهنا وقتا عصيبا في اللعب، لكنني آمل أن أعود إلى ويلز هذا العام وأن نجعل البطولة أكبر، لأن فكرتي هي جذب الأطفال لهذه الرياضة وجعلها في متناول جميع الميزانيات لكني نحظى بالمزيد من الأشخاص للمشاركة".

وعاد بيل لريال مدريد مع بداية الموسم الحالي بعد قضاؤه الموسم الماضي معارا في صفوف توتنام.

وتعرض بيل لإصابة عضلية أثناء مشاركته مع منتخب ويلز في التوقف الدولي الماضي ولم يشارك مع ريال مدريد منذ ذلك الوقت.

وشارك بيل في ثلاث مباريات من بداية الموسم مع ريال مدريد تمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد.

جاريث بيل ريال مدريد تيبو كورتوا جولف
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