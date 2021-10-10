انتهت نهائي الأمم - إسبانيا (1) - (2) فرنسا.. الديوك يتوجون باللقب
الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 20:03
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.
يمكنك متابعة المباراة من هنا
--------------------------
نهاية المباراة بفوز فرنسا بهدفين مقابل هدف واحد
ق91: تغيير جديد لفرنسا بخروج أنطوان جريزمان ودخول فيرتوت
ق88: مبابي يهدر فرصة قتل المباراة بعد تمريرة من كريم بنزيمة وتسديدة في يد سيمون
ق88: أويارزابال يهدر فرصة هدف التعادل بعد عرضية من ماركوس ألونسو وتسديدته ينقذها لوريس
ق86: بطاقة صفراء على لابورت
ق85: دخول ميكيل مورينو وبابلو فورنالس لإسبانيا في مكان فيران توريس ورودري
ق80: الهدف الثاني لمنتخب فرنسا عن طريق كيليان مبابي
ق79: خروج بافارد ودخول ليو دوبوا لمنتخب فرنسا
ق74: تغيير ثاني لمنتخب إسبانيا بخروج جافي ودخول كوكي
ق71: فرصة أخرى يهدرها كيليان مبابي بعد تمريرة من بنزيمة داخل منطقة الجزاء وتسديدة لاعب باريس جاءت سهلة في يد سيمون
ق68: فرصة جديدة تضيع من كيليان مبابي بعد خطأ من دفاع إسبانيا و"لوب" فوق العارضة
ق66: هدف التعادل من كريم بنزيمة بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء غالطت أوناي سيمون وسكنت الشباك
ق64: هدف أول من أويارزابال بعد خطأ في التشتيت من أوباميكانو وتسديدة على يسار لوريس
ق62: العارضة تمنع هدف أول لفرنسا
ق60: تغيير أول لإسبانيا بدخول بينو بدلا من سارابيا
ق55: بطاقة صفراء على كوندي
ق46: بطاقة صفراء أولى في المباراة على بول بوجبا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق42: تغيير أول اضطراري لفرنسا بخروج رافائيل فاران ودخول دوايت أوباميكانو
ق36: ضربة حرة مباشرة حاول ماركوس ألونسو مباغتة لوريس فيها ولكن تسديدته جاءت بجوار القائم
ق11: تمريرة من رودري لـ سارابيا خلف دفاع فرنسا وتسديدة سارابيا جاءت سهلة في يد لوريس
ق5: كريم بنزيمة ينفرد بأوناي سيمون ويراوغه ولكن تمريرة بنزيمة العرضية يبعدها الدفاع لضربة ركنية
انطلاق المباراة
المباراة تبدأ في تمام الساعة 8:45 مساء