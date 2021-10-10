تشكيل فرنسا - بنزيمة ومبابي يقودان الهجوم أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم

يقود الثنائي كريم بنزيمة وكيليان مبابي هجوم فرنسا أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي منتخب فرنسا أمام فريق إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية في نسخته الثانية، وكان منتخب البرتغال قد حصد الأولى منها.

وكان منتخب فرنسا قد تأهل بعد التغلب على بلجيكا في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وجاء تشكيل فرنسا بقيادة ديديه ديشامب كالآتي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: كوندي - رافائيل فاران - كيمبيمبي

الوسط: بول بوجبا - تشاوميني - ثيو هيرنانديز - بافارد

الهجوم: أنطوان جريزمان - كريم بنزيمة - كيليان مبابي