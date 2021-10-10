دفاعا عن كومان.. فان خال يتهم برشلونة باستهداف الهولنديين

تحدث لويس فان خال مدرب منتخب هولندا عن مواطنه رونالد كومان مدرب برشلونة وفرينكي دي يونج لاعب وسط المنتخب الهولندي والنادي الكتالوني، وذلك في مؤتمر صحفي قبل مواجهة جبل طارق غدا.

واعتبر فان خال أن الانتقادات الموجهة إلى كومان ودي يونج من النوع المعتاد في برشلونة، حيث قال: "حين يسير كل شيء بشكل جيد وتقوم بمساهمات عظيمة مثل ما فعله فرينكي دي يونج في آخر عامين، لا يوجد ما يجب عليك القلق بشأنه".

وأضاف "ولكن حين تسير الأمور على النحو الخاطئ، ينظر الناس في برشلونة إلى الأجانب، وفي هذه الحالة، ينطبق الوصف على المدرب أيضا".

وسبق وأن تولى فان خال تدريب برشلونة في ولايتين، حيث قال من هذا المنطلق إن التاريخ يعيد نفسه، كونه عانى من نفس الانتقادات حين لم تقف النتائج في صفه، ولهذا نصح الهولنديين في النادي الكتالوني بعدم الاهتمام بالتعليقات السلبية.

ولكن على الناحية الأخرى، أقر فان خال بأنه ليس راضيا عن أداء دي يونج في آخر مباراة بقميص هولندا، والتي شهدت الفوز على لاتفيا بهدف نظيف.

وأوضح "قلت له أنه لم يعجبني ضد لاتفيا. لا يجب أن نتحدث عن جودة اللاعبين، لأننا حين ننتقد أحدهم علنا، تأخذ هذه الكلمات دورة حياة خاصة بها في الإعلام".

وشرح فان خال مركز دي يونج مع المنتخب قائلا: "إنه نفس مركز سيرجيو بوسكيتس في برشلونة، حيث يلعب معي في قلب الوسط. لعبت في هذا المركز بنفسي وعادة لا يضطرك للركض كثيرا، ولكنه يركض كثيرا، أحيانا أعتقد أن فرينكي يركض أكثر من اللازم".

بالحديث عن الهولنديين في برشلونة مدح فان خال مواطنه المهاجم ممفيس ديباي بقوله: "حين نظرت إلى بيانات ممفيس في التدريبات هنا وفي المباريات، رأيت أني لم أملك مهاجم يركض بهذا الشكل حتى الآن".

يذكر أن منتخب هولندا يتصدر المجموعة السابعة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وسيلعب مباراته القادمة ضد جبل طارق يوم الإثنين في ملعب نادي فينورد بمدينة روتردام.