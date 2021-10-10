تشكيل إسبانيا - توريس وسارابيا يقودان الهجوم أمام فرنسا في نهائي دوري الأمم

الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 19:48

كتب : FilGoal

فيران توريس - إسبانيا - إيطاليا

يقود فيران توريس وبابلو سارابيا هجوم منتخب إسبانيا أمام فرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي منتخب إسبانيا أمام فريق فرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية في نسخته الثانية، وكان منتخب البرتغال قد حصد الأولى منها.

وصعد منتخب إسبانيا إلى النهائي بعد تغلبه على إيطاليا في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.

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وجاء تشكيل المنتخب الإسباني تحت قيادة لويس إنريكي كالآتي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: ماركوس ألونسو - إيميرك لابورت -إريك جارسيا -سيزار أزبيليكويتا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - جافي - رودري

الهجوم: بابلو سارابيا - فيران توريس - ميكيل أويارزابال

منتخب إسبانيا فيران توريس
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