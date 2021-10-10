أرسين فينجر مديرا فنيا لنجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

يتولى أرسين فينجر المدير الفني الفرنسي قيادة الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان.

وتستضيف السعودية مباراة نجوم النصر والهلال ضد فريق باريس سان جيرمان بكامل نجومه.

وتقام المباراة في يناير المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأعلنت صحيفة الرياضية السعودية عن إسناد مهمة قيادة نجوم الهلال والنصر للفرنسي أرسين فينجر.

وتولى أرسين فينجر قيادة فريق أرسنال في الفترة من أكتوبر 1996 وحتى صيف 2018.

وسبق لأرسين فينجر تحقيق لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات سابقة وكأس الاتحاد سبع مرات كما حقق السوبر سبع مرات أيضا.