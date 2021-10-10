مارتينيز: تدريب برشلونة؟ من الصعب الحديث عن الشائعات.. واستعد لكأس العالم حاليا

رفض الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا الحديث بشكل مباشرعن إمكانية تدريبه لبرشلونة.

وربطت بعض التقارير إسم روبيرتو مارتينيز بتدريب برشلونة في حالة إقالة رونالد كومان مدرب الفريق الحالي.

منتخب بلجيكا خسر أمام إيطاليا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز في إيطاليا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع لدوري الأمم الأوروبية.

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نحن خسرنا بالطبع ولكننا نحتاج لتحليل الجوانب الإيجابية في الأداء، لم نكن هادئيين بما فيه الكفاية ولكن الأداء بشكل عام كان جيدا، لقد فعلنا الكثير وأظهر الشباب الكثير من الشجاعة".

وتابع "دو كاتيلير لم يكن جاهزا من قبل ولكن اليوم حصل على فرصته وشاهدنا موهبته، ولكن علينا الصبر، أنا سعيد بجميع اللاعبين الذين شاركوا اليوم".

وشدد "ساليماكيرز قد تطور في الشهور الماضية وتحول مقارنة باللاعب الذي كنا نشاهده في أندرلخت، يستطيع أن يلعب كلاعب خامس في وسط الملعب ولكنه يعتمد أيضا على خصومه، جودته تزيد عندما تكون الكرة بين أقدامه".

وأضاف "أنا دائما احترم الحكم ولكن في بطولة مثل تلك تحتاج لخبرات كبيرة وإلى الحكام الذين اجتازوا تلك المراحل بالفعل، لم يتم منحنا إتاحتي فرصة وكان الأداء مثل ذلك في ركلة الجزاء، محبطون للغاية من تدخل حكم الفيديو أمام فرنسا، يجب أن نجعل الحكام مسؤولين لكنه لم يتدخل اليوم عندما احتاجه الحكم، لذلك الاحباط نمى تدريجيا".

وأتم "تدريب برشلونة؟ من الصعب علي أن أتحدث عن الشائعات، أنا أعمل مع المنتخب منذ خمس سنوات وأركز بشكل كبير على ذلك، لقد أتينا إلى دوري الأمم لنفوز به ولم ننجح، الآن سنستعد لكأس العالم ولا يمكنني أن أتحدث عن الأمر أكثر من ذلك".

ويحتل منتخب بلجيكا صدارة المجموعة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 برصيد 16 نقطة وبفارق ثمان نقاط عن التشيك صاحب المركز الثاني.