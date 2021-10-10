دي بروين: بلجيكا ليست مثل إيطاليا أو فرنسا.. هذا لا يشبه اللعب ضد إستونيا

تحدث كيفن دي بروين صانع ألعاب بلجيكا عن الفارق بين منتخب بلاده ومنتخبات القمة مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وذلك بعد الخسارة على يد الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة تحديد المركز الثالث لدوري الأمم الأوروبية.

تأتي هذه الخسارة بعد خسارة أخرى على يد فرنسا في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك رغم تقدم بلجيكا بهدفين في بادئ الأمر.

وقال دي بروين في تصريحاته لـ "إتش إن إل" عقب المباراة: "لعبنا بشكل جيد في بعض الأوقات أمام بعض فرق القمة، وكان لدينا العديد من الوجوه الجديدة التي أدت عملا جيدا اليوم".

وأضاف "إنها تجربة جيدة لهم حتى يتمكنوا من اللعب أمام خصوم من هذا المستوى، ولكن للأسف خسرنا مرتين. مع كامل الاحترام، اللعب ضد إستونيا ليس نفس الشيء، وهذه التحديات ضرورية حتى ننمو كأفراد وفريق".

وعلى الرغم من أن منتخب بلجيكا احتل صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات، إلا أن نجم مانشستر سيتي لا يعتبر هذه الحسابات بنفس القيمة على أرض الواقع.

وأوضح "مع كامل الاحترام، نحن فقط بلجيكا. إنه جيل جديد. افتقدنا روميلو لوكاكو وإيدين هازارد اليوم، ولذلك يجب أن نكون واقعيين بشأن الفريق الذي نملكه".

واختتم "إيطاليا وفرنسا وإسبانيا لديهم 22 لاعبا من المستوى الأعلى للاختيار بينهم، ونحن لا نملك ذلك".

يذكر أنها المرة الأولى التي تشهد خسارة بلجيكا لمباراتين على التوالي منذ عام 2016.