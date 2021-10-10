مران الأهلي - عودة صلاح محسن.. وتدريبات تأهيلية لـ متولي ووحيد

عاد صلاح محسن لاعب النادي الأهلي لتدريبات الفريق اليوم بعد كدمة تعرض لها في كاحل القدم خلال تدريب أمس السبت.

صلاح محسن خضع لفحص طبي قبل المران للتأكد من جاهزيته قبل المشاركة.

الثنائي محمود متولي ومحمود وحيد خاض تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم بالجري حول الملعب وأداء بعض التمرينات.

يخضع متولي للبرنامج التأهيلي بعد شكوى من آلام في أوتار الركبة بينما يعاني وحيد من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي أوضح أن وحيد يحتاج لخمسة أيام قبل العودة للمشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية.

المران المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة فيما خاض حراس المرمى تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

الأهلي يستعد لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها 16 أكتوبر الجاري.

ويسافر الأهلي إلى النيجر 14 أكتوبر لخوض المباراة، وسيتدرب الفريق في اليوم التالي على الملعب المخصص للقاء.