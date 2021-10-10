مانشيني: الآن سنفكر في مباراة العام أمام سويسرا

طوى روبيرتو مانشيتي مدرب منتخب إيطاليا صفحة دوري الأمم الأوروبية بعد التتويج بالمركز الثالث وشدد على أهمية التفكير في المباراة المقبلة أمام سويسرا.

وحصل منتخب إيطاليا على المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع التي أقيمت على ملعب أليانز في إيطاليا.

وقال مانشيني في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "حينما توجنا كأبطال أوروبا لعبنا أيضا أمام إسبانيا، ولكن تلك في المباراة السابقة كنا نلعب بعشرة لاعبين".

واستمر "اليوم لعبنا بشكل جيد جدا، خضنا مباراتين جيدتين، والشباب كانوا رائعين، أجرينا بعض التبديلات والفريق لعب بشكل جيدا وهذا أمر إيجابي".

وتابع "بدون إيموبيلي وبيلوتي أصحاب الخبرة والذين يعرفون كل شيء عن الفريق، كانت لدينا الفرصة لنجرب بعض الحلول البديلة، اليوم لعب راسبادوري والذي أعتقد بأنه سيكون له مستقبل كبير، ولكن من المهم أن تظل تلعب بشكل جيد دائما".

وأكمل "في خط الوسط كان لدينا حلول مختلفة ورجال أصحاب صفات مختلفة، لقد أظهروا بأنهم يستطيعون أن يقدموا الكثير".

وأضاف "كييزا يستطيع اللعب على كلا الجهتين ولا يعاني من مشكلات كبيرة، هو لاعب مهم مثل رسبادوري ومويس كين عندما دخل".

وشدد "الآن سنطوي الصفحة وسنتحدث عن تصفيات كأس العالم والمباراة المقبلة أمام سويسرا في ملعب أولمبيكو".

وأتم "ستكون مباراة صعبة كما كانت على ملعبهم وكمباراتنا معهم على ملعبنا في اليورو، من المهم أن نلعب مباراة كبيرة، ستكون مباراة العام ونعرف كيف نفوز بها، وسنرى كيف ستسير الأمور".

ويلتقي منتخب إيطاليا مع سويسرا على ملعب أولمبيكو يوم 12 نوفمبر المقبل في الجولة السابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل منتخب إيطاليا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة وبفارق 3 نقاط عن سويسرا صاحب المركز الثاني.