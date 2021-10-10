تقرير: برشلونة يطارد ضالة الوسط بالمجان.. مستقبل سترلينج يتوقف على ديمبيلي

تواصل إدارة برشلونة عملها على تعاقدات سوق الانتقالات الشتوية في يناير منذ الآن، وذلك بعد نهاية عمليات الصيف، والتي أسفرت عن تخلص الفريق من بعض الرواتب التي أثقلت كاهله في الآونة الأخيرة، ليملك المساحة اللازمة لإجراء تعاقدات جديدة.

أبرز الراحلين عن الفريق هم أنطوان جريزمان وميرالم بيانيتش في الأيام الأخيرة للميركاتو، وقبلهما أسطورة الفريق وأعلى رواتبه ليونيل ميسي، الذي عجز النادي عن تجديد عقده لتنتهي العلاقة رسميا في الخامس من أغسطس الماضي، وينتقل إلى باريس سان جيرمان بعد 5 أيام.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الفريق يبحث عن لاعب وسط يملك الإضافة اللازمة بمواصفات مختلفة عن العناصر المتاحة، أي لاعب يملك قدرات بدنية أكثر من بيدري وجابي ودي يونج ورفاقهم.

هذه الصفقة على وجه التحديد تستهدف تعويض ما افتقده المدرب رونالد كومان برحيل إيلايتش موريبا إلى لايبزيج الألماني، وبفشل الفريق في التعاقد مع جورجينيو فينالدوم الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان، بعد فشل الاتفاق المبدئي بينه وبين البلوجرانا في دخول الخطوة التالية.

في هذا الإطار أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلا عن الصحفي ماتيو موريتو، أن برشلونة وجد هذا اللاعب في دينيس زكريا نجم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني البالغ من العمر 24 عاما.

وبحسب "موندو" فإن خوان لابورتا رئيس النادي يحمل في ذاكرته صورة يايا توريه وسيدو كيتا من ولايته الأولى، وهما لاعبان يملكان مميزات بدنية كاسحة جعلتهما لا غنى عنهما خلال وجودهما بالفريق.

زكريا هو أحدث المنضمين لقائمة الأهداف، التي تضم بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد وفرانك كيسي نجم وسط ميلان، والقاسم المشترك بين الثلاثي أن عقودهم ستنتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يسهل عملية انضمام أي منهم في صفقة انتقال حر بالصيف القادم.

بالعودة إلى الشتاء الجاري وصحيفة "سبورت" أيضا، فإن النادي يسعى لدعم الهجوم سريعا، بظهور اسم رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي على الساحة.

ويعتبر كومان أنه يملك ما يكفي من المهاجمين في قائمته بوجود ممفيس ديباي وأنسو فاتي وعثمان ديمبيلي وكون أجويرو وفيليبي كوتينيو ومارتن برايثوايت ولوك دي يونج، ولكن في حالة تواجدهم جميعا بلا إصابات.

الأزمة تكمن في موقف عقد ديمبيلي الذي ينتهي في الصيف القادم أيضا، حيث عرض عليه برشلونة عقدا جديدا مدته 3 سنوات (حتى 2025)، براتب أقل بعض الشيء من راتبه الحالي، ولكن النادي لم يتلق أي رد حتى الآن من وكيله موسى سيسوكو.

وبحسب مصدر داخل النادي، فإن هناك شعور بأن الوكيل ينتظر حتى الأول من يناير ليرى كيف سيؤدي ونوعية العروض التي يمكن أن تتاح على هذا الأساس، وهو ما لا ينوي برشلونة التساهل معه أو إبداء المرونة تجاهه، أسوة بما فعله مع إيلايتش موريبا: إذا لم يجدد ديمبيلي عقده فلن يلعب وسيحاول النادي التخلص منه في الشتاء لضخ مبلغ من المال.

هذا تحديدا ما يفتح الباب أمام قدوم سترلينج الذي يعتبر فائضا عن حاجة مانشستر سيتي في الآونة الأخيرة، حيث تواصل ماتيو أليماني مدير برشلونة الرياضي مع سيتي في الصيف بشأنه، استغلالا للعلاقة الجيدة بين الناديين.

وبينما لا يمانع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي رحيل سترلينج، يبقى الموقف معلقا على مستقبل ديمبيلي مع برشلونة.