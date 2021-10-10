سبورت: بايرن يحاول استغلال الأزمة المالية في برشلونة

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن رغبة إدارة بايرن ميونيخ في التعاقد مع لاعبين من برشلونة مستغلين الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي.

إدارة بايرن ميونيخ ترى بأن الوضع الحالي للفريق الإسباني هو فرصة للحصول على بعض اللاعبين منه بشكل سهل والدليل هو رحيل ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان بكل سهولة، بسبب الأزمة المالية.

يتمتع بايرن ميونيخ حاليا بقوة اقتصادية كبيرة ولذلك يرى بأنه قد يكون محط أنظار للاعبي برشلونة في حال قرروا الرحيل عن الفريق ولكن حتى الآن لم يفتح النادي الألماني أي حديث معهم بشكل رسمي.

وحتى على المستوى الرياضي فإن وضع بايرن ميونيخ أفضل من برشلونة بالعودة لنتائج المباريات الأخيرة بين الفريقين، ولذلك ترى الإدارة بأن جميع اللاعبين قد يوافقوا على الرحيل نظرا للأوضاع الحالية، وحتى إدارة برشلونة قد تقبل بالعروض من أجل إنعاش خزينة النادي.

وفقا لسبورت فإن الأسماء التي يراقبها بايرن ميونيخ هم، مارك أندري تير شتيجن الذي قد يكون المعوض لمانويل نوير في المستقبل، وفرينكي دي يونج، وبيدري لتدعيم خط الوسط.

كما يراقب النادي وضع الظهير الأيمن سيرجينيو ديست والذي كان الإدارة تراقبه منذ قبل انضمامه لبرشلونة، وكاد أن يوقع لبايرن ميونيخ قبل دخول النادي الإسباني في المفاوضات وإنهاؤها مع أياكس.

ولذلك ترى إدارة برشلونة بأن بايرن ميونيخ كتهديد رئيسي لخطف لاعبي الفريق، خصوصا في فترة يحتاج فيها النادي لتقوية التشكيل بإضافة عناصر جديدة وليس التفريط في اللاعبين المتواجدين.

برشلونة يحتل حاليا المركز التاسع في الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة بعد مرور ثمان جولات ومع وجود مباارة مؤجلة للفريق الكتالوني.

وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا فإن النادي يحتل المركز الأخير في المجموعة الخامسة بدون رصيد من النقاط بعد هزيمتين متتاليتين أمام بنفيكا وبايرن ميونيخ.