منتخب المغرب أمام فرصة خوض كل مباريات تصفيات المونديال على ملعبه

أصبح المنتخب المغربي قريبا من حدث نادر وهو لعب كل مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 على ملعبه.

وأشارت تقارير مغربية إلى أن الاتحاد السوداني لكرة القدم طلب من المملكة المغربية استقبال مباراته ضد المغرب، المفترض إقامتها في السودان، لولا الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم على الملاعب السودانية لعدم إستيفاء الشروط الدولية.

منتخب المغرب لعب مباراة الجولة الأولى على أرضه بشكل طبيعي، بينما تسببت أحداث سياسية ساخنة بغينيا في تأجيل مباراة الجولة الثانية وإقامتها في الأراضي المغربية هذا الشهر.

خصم المغرب في الجولتين الثالثة والرابعة هو منتخب غينيا بيساو الذي لا يملك ملعبا يستوفي الشروط الدولية، فقرر لعب مباراته ضد أسود الأطلس بالمغرب أيضا.

ونشر موقع البطولة المغربي تصريحات لحسن برقو عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم أوضح فيها أنه وقع الاختيار على المغرب لاستقبال مباراتهما ضمن الجولة الخامسة.

وقال برقو "قررنا اختيار المغرب لاستضافة المباراة التي تجمعنا في تصفيات المونديال".

وأضاف "منتخب غينيا بيساو اختار هو الآخر مواجهتنا في الجولة الأخيرة بالمغرب، ما سيخفف الكثير من العبء على لاعبينا".

المنتخب المغربي أصبح قريبا من حسم التأهل للدور الفاصل، إذ يتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط بفارق 5 نقاط عن منتخب غينيا بيساو.

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