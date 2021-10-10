تصفيات كأس العالم – نيجيريا تتجاوز صدمة إفريقيا الوسطى.. ومالي وأوغندا يشعلان المنافسة

الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 16:57

كتب : FilGoal

إفريقيا الوسطى - نيجيريا

تجاوزت نيجيريا صدمة الهزيمة من إفريقيا الوسطى على أرضها 1-0 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة لتصفيات كأس العالم، بالفوز على نفس الفريق في استاد جابوما بالكاميرون 2-0 ضمن مباريات الجولة الرابعة.

المباراة التي كان من المفترض أن تستضيفها إفريقيا الوسطى، أقيمت في ياوندي لعدم جاهزية ملاعب إفريقيا الوسطى بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تقدم فيها النيجيريون عن طريق المدافع ليون بالوجون في الدقيقة 29.

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الهدف الثاني.

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وتمسك السوبر جرين إيجلز بصدارة المجموعة بـ 9 نقاط، أمام كاب فيردي التي ستواجه ليبيريا لاحقا اليوم الأحد بـ 4 نقاط من 3 مباريات، فيما ظلت إفريقيا الوسطى في المركز الثالث بـ 4 نقاط من 3 مباريات.

وفي المجموعة الخامسة، واصلت مالي وأوغندا تنافسهما القوي حيث فازت الأولى على كينيا على ملعبها 1-0، فيما فازت أوغندا على رواندا 1-0.

مالي حصدت نقطتها العاشرة في الصدارة، وخلفها أوغندا بـ 8 نقاط، ويتقابل الفريقان في الجولة الأخيرة في مواجهة حاسمة للتأهل للتصفيات النهائية.

وفي المجموعة العاشرة، تغلبت تنزانيا على مضيفتها بنين 1-0.

تنزانيا أزاحت بنين من صدارة المجموعة حيث يملكان نفس رصيد النقاط، 7، في وقت ينتظران فيه مواجهة الكونغو الديمقراطية صاحبة الخمس نقاط ضد مدغشقر التي لا تملك أي نقاط.

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