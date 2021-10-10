منتخب مصر بالأبيض الكامل ضد ليبيا

يرتدي منتخب مصر طاقما أبيض كاملا، ضد ليبيا، في الجولة الرابعة من مباريات تصفيات كأس العالم.

ويرتدي المنتخب الليبي القميص الأحمر، والشورت والجورب الأسود، في مباراة ملعب شهداء بنينا في بنغازي.

مصر هزمت ليبيا بهدف في لقاء الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 يوم الجمعة وتواجه ليبيا مجددا يوم الإثنين في ملعب شهداء بنينا في بنغازي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات.

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وتحتل مصر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما تحل ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط.

ويقام اللقاء دون حضور جماهيري.