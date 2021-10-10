إيهاب جلال: بيراميدز أصبح متكاملا بالإضافات الجديدة

الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 16:51

كتب : FilGoal

إيهاب جلال

أشاد إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز بصفقات الفريق الجديدة، مشددا أن الفريق "أصبح متكاملا".

وقال جلال للمركز الإعلامي لناديه:"جميع الصفقات تلبي مطالب الجهاز الفني وتدعم جميع الصفوف والمراكز. بيراميدز أصبح متكاملا بصورة كبيرة والإضافات جيدة للغاية وستساعد النادي في تحقيق أهدافه وخططه المستقبلية".

ونجح بيراميدز في إتمام التعاقد خلال الانتقالات الماضية مع 5 لاعبين هم، حسين السيد وهشام محمد وعبد الله مجدي والتونسي فخر الدين بن يوسف والمغربي وليد الكرتي، بجانب التعاقد نهائيا مع محمود صابر لاعب منتخب الشباب، إضافة إلى استعادة جهود الحارس أحمد دعدور والمهاجم الشاب ناصر منسي بعد انتهاء الإعارة.

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أوضح إيهاب "الإضافات ستساعدني كثيرا في تنفيذ خططي داخل الملعب وبات الفريق يمتلك أكثر من لاعب في كل مركز وهو ما سيساعدني على تنفيذ عملية التدوير خلال المباريات خاصة وأن الموسم المقبل سيكون مضغوطا في نصفه الثاني مع كثرة التوقفات الدولية، وفي ظل مشاركة بيراميدز في أكثر من بطولة فإن الإضافات مهمة من أجل دعم مسيرة الفريق محليا وقاريا".

وتحدث المدير الفني عن محمود صابر لاعب الوسط مؤكدا أنه "موهبة مميزة للغاية وتحدثت معه بعد تولي المهمة وأكدت له أنه لاعب مهم للنادي وسيكون أحد أهم المواهب والعناصر الأساسية في صفوف الفريق، ولكنه يغيب حاليا بسبب إصابة في وتر أكيلس ويتم تجهيزه لانطلاقة الدوري في نسخته الجديدة".

وأتم جلال "القائمة الحالية من اللاعبين ممتازة ويتبقى فقط التوفيق في المرحلة المقبلة وابتعاد الإصابات عن الفريق".

وتقام قرعة الدوري بعد يومين في أحد فنادق القاهرة.

بيراميدز في الدوري إيهاب جلال
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