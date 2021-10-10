في مباراة البدلاء.. إيطاليا تكرر فوزها على بلجيكا لتصبح ثالثة دوري الأمم الأوروبية

انتزعت إيطاليا المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية 2020-2021 بفوزها اليوم الأحد على ضيفتها بلجيكا بهدفين لهدف في ملعب يوفنتوس بتورينو.

وكررت إيطاليا تفوقها على بلجيكا بعدما أطاحت بها في يونيو الماضي في ربع نهائي يورو 2020 التي توجت بها الأولى.

وسجل نيكولو باريلا الهدف الأول في الدقيقة 46 من الشوط الأول وعزز زميله دومينيكو بيراردي النتيجة في الدقيقة 65.

بينما أحرز شارلز دي كيتيلاري هدف بلجيكا في الدقيقة 86.

وبذلك احتلت إيطاليا المركز الثالث في الموسم الثاني من دوري الأمم الأوروبية بينما نالت بلجيكا المركز الرابع وتلعب إسبانيا ضد فرنسا على اللقب مساء الأحد.

بدلاء

بدأ المنتخبان اللقاء بقائمة بديلة بإجراء تبديلات عديدة على التشكيل الذي خاض الدور نصف النهائي.

لعب فرانشيسكو أشيربي ولورينزو بيليجريني وبيراردي وجياكومو راسبادوري منذ البداية مع بطل أوروبا، وفي المقابل غاب عن بلجيكا المخضرمان روميلو لوكاكو وإدين هازارد بسبب الإصابة.

ولم يبدأ كيفن دي بروين اللقاء أساسيا مع فريق الشياطين الحمر.

وكانت إيطاليا الطرف الأفضل وأكثر فاعلية على المرمى رغم استحواذ البلجيكيين على الكرة وإثر ركلة ركنية سدد باريلا كرة قوية سكنت شباك الحارس تيبو كورتوا ليتقدم الفريق الأزرق في الدقيقة الأولى من الوقت البديل للشوط الأول.

وعرقل تيموتي كاستانيا لاعب بلجيكا منافسه فيديريكو كييزا لتحصل إيطاليا على ركلة جزاء نفذها بيراردي بنجاح ليعزز تقدم فريقه.

وهاجمت بلجيكا بضراوة وهدد يانيك كاراسكو مرمى جيانلويجي دوناروما أكثر من مرة لكن القائم تعاطف مع أصحاب الأرض.

وإثر هجوم مرتد مرر دي بروين، الذي شارك كبديل، الكرة إلى شارلز دي كيتيلاري الذي انفرد بدوناروما وسدد الكرة بين قدميه مسجلا هدف تذليل الفارق في الدقيقة 86.

وحافظ الإيطاليون على تقدمهم وسط مؤازرة جمهورهم ليظفروا بالمركز الثالث.

وينطلق نهائي البطولة بين إسبانيا وفرنسا الساعة 8:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 1 Premium.

وبسبب نهائيات دوري الأمم الأوروبية لم تلعب المنتخبات الأربعة في تصفيات كأس العالم 2022 خلال شهر أكتوبر الجاري.

في 12 نوفمبر المقبل تنتظر إيطاليا مواجهة قوية في التصفيات ضد ضيفتها سويسرا.

بينما بلجيكا ستلعب لقاء سهلا ضد إستونيا.

وقد تتأهل بلجيكا إلى كأس العالم 2022 يوم الإثنين إن لم تفز ويلز على إستونيا.