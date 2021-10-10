وزير الرياضة يلتقي برابطة الاندية

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأعضاء رابطة الأندية، بحضور رئيسها أحمد دياب ونائبه عماد متعب، وأعضائها خالد رفعت وشريف صالح وعامر حسين وصفي الدين بسيوني وثروت سويلم.

وبحسب وزارة الرياضة، تناول اللقاء بحث خطوات عمل الرابطة في المرحلة المقبلة.

وأضاف بيان الوزارة: "أكد صبحي على دعمه لرابطة الأندية المحترفة، مؤكدا انه يساند الرابطة من اجل نجاحها والخروج بخطوات جادة وملموسة من اجل المساعدة في نجاح منظومة كرة القدم في مصر".

وأكمل البيان على لسان صبحي: "رابطة الأندية المحترفة لديها الكثير من المهام التي ستعمل عليها ومنها توسيع قاعدة الممارسة واحتراف اللاعبين، بالإضافة إلى العديد من الأمور الأخرى التي ستتولى اللجنة مهامها بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم".

ومن المقرر أن تقام قرعة الدوري المصري لموسم 2021-2022 يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت أندية الدوري طالبت بخوض الموسم الجديد بشكله الطبيعي بإقامة المسابقة من دورين.