فرج عامر: سموحة يطلب المشاركة في البطولة العربية

طلب نادي سموحة المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية.

وحسب فرج عامر رئيس نادي سموحة، فإن الفريق السكندري طلب من اتحاد الكرة، المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية.

سموحة احتل المركز الرابع في ترتيب الموسم المنقضي لبطولة الدوري.

ورغم احتلال المركز الرابع، لكن سموحة لم يشترك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وشارك المصري بجانب بيراميدز.

وجاء عدم تأهل سموحة بسبب إعلان الفرق المشاركة إفريقيا في وقت مبكر، كان فيه النادي المصري وقتها بالمركز الثالث، وبيراميدز رابعا.

وتتحدد الفرق المشاركة في البطولة العربية كل موسم بدعاوى من الاتحاد العربي لكرة القدم، وباختيار الاتحاد المصري لكرة القدم.

ولم يسبق لسموحة المشاركة في البطولة، ولكن شاركت فرق الأهلي، والزمالك، والاتحاد السكندري، والإسماعيلي في البطولة بنظامها الجديد على مدار السنوات الأربع الأخيرة.