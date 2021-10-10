فرج عامر: سموحة يطلب المشاركة في البطولة العربية

الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 15:24

كتب : FilGoal

إنبي - سموحة

طلب نادي سموحة المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية.

وحسب فرج عامر رئيس نادي سموحة، فإن الفريق السكندري طلب من اتحاد الكرة، المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية.

سموحة احتل المركز الرابع في ترتيب الموسم المنقضي لبطولة الدوري.

أخبار متعلقة
حسين السيد لـ في الجول: فشل إعارة محمود شبانة إلى الإسماعيلي.. وحسام أشرف لـ سموحة فاركو يعلن موافقة سموحة على ضم إسلام جمال سموحة لـ في الجول: نظام الدوري الطبيعي هو الأفضل لنا سلة - مصدر من الاتحاد لـ في الجول: استعرنا دياباتيه "مجانا" من سموحة لخوض البطولة العربية

ورغم احتلال المركز الرابع، لكن سموحة لم يشترك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وشارك المصري بجانب بيراميدز.

وجاء عدم تأهل سموحة بسبب إعلان الفرق المشاركة إفريقيا في وقت مبكر، كان فيه النادي المصري وقتها بالمركز الثالث، وبيراميدز رابعا.

وتتحدد الفرق المشاركة في البطولة العربية كل موسم بدعاوى من الاتحاد العربي لكرة القدم، وباختيار الاتحاد المصري لكرة القدم.

ولم يسبق لسموحة المشاركة في البطولة، ولكن شاركت فرق الأهلي، والزمالك، والاتحاد السكندري، والإسماعيلي في البطولة بنظامها الجديد على مدار السنوات الأربع الأخيرة.

في الدوري سموحة فرج عامر
نرشح لكم
أخر الأخبار
روبي فاولر: تمديد صلاح لعقده براتب ضخم لن يزعج باقي الفريق 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نيمار: مونديال 2022 سيكون الأخير لي 18 دقيقة | أوروبا
وزير الرياضة يلتقي برابطة الاندية 27 دقيقة | الدوري المصري
فرج عامر: سموحة يطلب المشاركة في البطولة العربية 39 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي: لهذا السبب تأجلت صفقة محمود شبانة إلى يناير 57 دقيقة | ميركاتو
الشلماني: منتخب مصر سرق مباراة برج العرب من نظيره الليبي ساعة | منتخب مصر
استراحة تصفيات كأس العالم - إفريقيا الوسطى (0) - (2) نيجيريا.. نهاية الشوط الأول ساعة | تصفيات كأس العالم
استراحة دوري الأمم الأوروبية – إيطاليا (0)-(0) بلجيكا.. نهاية الشوط الأول ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي 3 كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟ 4 هدف خرافي وصناعة رائعة.. صلاح يبدع في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي